Erdoğan ve Zelenskiy Türkevi'nde görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan’ın kentteki programı kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

GÖRÜŞME TÜRKEVİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, BM 81’inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu kentte yürüttüğü ikili temaslar çerçevesinde Zelenskiy’i Türkevi’nde kabul etti.

İKİLİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Erdoğan’ın New York programı kapsamında farklı temaslarda bulunduğu belirtilirken, Zelenskiy ile yapılan görüşme de bu diplomasi trafiği içerisinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81’inci Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta ikili temaslarını sürdürürken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesini Türkevi’nde gerçekleştirdi. (DHA)