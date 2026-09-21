Epstein dosyası Norveç'in tepesine uzandı: Başbakan ifade verecek

Norveç’te Jeffrey Epstein dosyası bu kez parlamentonun gündeminde. ABD’de yayımlanan Epstein belgelerinde Norveç’in önde gelen siyasetçi ve diplomatlarının milyarderle temaslarının ortaya çıkmasının ardından Storting’de iki gün sürecek açık oturum düzenlenecek.

Parlamentonun Kontrol ve Anayasa Komitesi tarafından gerçekleştirilecek oturumlarda özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Epstein bağlantılarına ilişkin geçmişte ne yaptığı ve hangi bilgilerin kurum içinde bulunduğu ele alınacak. Oturumların 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılması planlanıyor.

BAŞBAKAN KOMİTENİN KARŞISINA ÇIKACAK

İlk günün en dikkat çeken ismi, eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Başbakan Jonas Gahr Støre olacak. Støre’nin yanı sıra eski dışişleri bakanları Børge Brende ve Ine Eriksen Søreide de 30 Eylül’de komitenin karşısına çıkacak.

BAKANLAR DA DİNLENECEK

Eski Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görevdeki Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise 1 Ekim’de dinlenecek. Böylece son yaklaşık 20 yılda Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın başında bulunan isimlerin önemli bölümü Epstein dosyası kapsamında parlamentoda soruları yanıtlamış olacak.

Ancak soruşturmanın kapsamı yalnızca dışişleri bakanlarıyla sınırlı değil. Kalkınma bakanları ve bu görevde daha önce bulunan isimlerin de dinlenmesi planlanıyor. Parlamento ayrıca Epstein bağlantıları konusunda daha geniş kapsamlı bağımsız bir inceleme başlatılması yönünde daha önce oybirliğiyle karar almıştı.

DOSYADA ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSİM VAR

Norveç’teki soruşturmanın merkezinde, Epstein’le ilişkileri belgelerde ortaya çıkan eski diplomat Terje Rød-Larsen ve eşi, eski Norveç Büyükelçisi Mona Juul da bulunuyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Epstein’le temaslarının ortaya çıkmasının ardından Juul hakkında kurum içi inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

PRENSESİN İSMİ EPSTEIN DOSYASINDA

Dosyada eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland'ın adı da öne çıktı. Reuters'ın aktardığına göre Jagland hakkında da ağır yolsuzluk şüphesiyle polis soruşturması yürütülüyor. Bununla birlikte Jagland, 30 Eylül-1 Ekim’deki parlamento oturumuna çağrılan isimler arasında yer almadı.

Epstein belgelerinde Veliaht Prenses Mette-Marit de dahil olmak üzere çok sayıda Norveçli kamuya mal olmuş kişinin isminin geçmesi, ülkede dosyanın yalnızca bireysel ilişkiler değil, devlet kurumlarının geçmişteki tutumu açısından da tartışılmasına yol açtı.

SORUŞTURMA SONRASI SÜREÇ MERAK KONUSU

Parlamentodaki oturumların kritik başlıklarından biri ise Epstein’le bağlantısı nedeniyle soruşturulan isimlerle Norveç devlet kurumları arasındaki ilişkilerin nasıl değerlendirildiği olacak. Norveç hükümeti daha önce, belgelerde ortaya çıkan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı uygulamalarının incelendiğini ve gerekli bilgilerin parlamentoyla paylaşılacağını açıklamıştı.

Böylece Epstein dosyası, ABD'de yayımlanan belgelerin ardından Norveç'te yalnızca magazin veya diplomatik ilişkiler başlığı olmaktan çıkıp parlamenter denetim ve devlet kurumlarının sorumluluğu tartışmasına dönüşmüş durumda.