Apple'ın Telegram kararı tüm dünyayı ayağa kaldırdı! "Epstein belgeleri ifşa edilecek" iması mı neden oldu?

Apple, dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması Telegram'ı, App Store içerik kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine kısa süreliğine mağazasından kaldırdı. Karar, özellikle iPhone kullanıcıları arasında dikkat çekerken, mevcut kullanıcıların mesajlaşma hizmeti kesintiye uğramadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Telegram üzerinde çocuk cinsel istismarına ilişkin yasaklı içerik tespit edildi. Apple, App Store politikalarının bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsediğini belirterek uygulamayı arama sonuçlarından ve indirme listelerinden geçici olarak çıkardı.

EPSTEIN İMASI MI NEDEN OLDU?

Ancak Telegram'ın App Store'dan geçici olarak kaldırılması, platformun resmi sosyal medya hesabından yapılan dikkat çekici paylaşımın hemen ardından yaşanması nedeniyle sosyal medyada çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Telegram, kısa süre önce "İnanılmaz ki GTA 6, Epstein dosyalarının tamamı açıklanmadan önce çıkacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Kararın bu mesajla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da, zamanlama sosyal medya kullanıcıları arasında "Apple'ın hamlesinde bu paylaşımın etkisi mi oldu?" yorumlarına neden oldu.

İÇERİK PLATFORMDAN KALDIRILDI

Kararın ardından Telegram yönetimi hızlı bir inceleme başlattı. Tespit edilen yasa dışı içerik platformdan tamamen kaldırılırken, ihlalden sorumlu olduğu belirlenen kullanıcı hesabı da kalıcı olarak kapatıldı. Şirketin gerekli düzenlemeleri tamamladığını Apple'a bildirmesinin ardından yeniden değerlendirme süreci başlatıldı.

Yapılan incelemelerin tamamlanması ve App Store'un denetim şartlarının karşılandığının belirlenmesi üzerine Telegram, saatler sonra yeniden iOS kullanıcılarının erişimine açıldı. Böylece uygulama App Store'da tekrar görüntülenebilir ve indirilebilir hale geldi.

ANDROID KULLANICILARI ETKİLENMEDİ

Geçici kaldırma kararı yalnızca uygulamanın App Store üzerinden yeni indirilmesini, yeniden yüklenmesini ve güncellenmesini etkiledi. Telegram'ı daha önce cihazlarına yüklemiş olan kullanıcılar ise bu süreç boyunca mesaj gönderip almaya devam etti. Android kullanıcıları da gelişmeden etkilenmedi; uygulama Google Play Store'da kesintisiz olarak erişilebilir olmayı sürdürdü.

GEÇMİŞTE DE BENZER SÜREÇLER

Apple ile Telegram arasında benzer bir süreç daha önce de yaşanmıştı. Apple, 2018 yılında yine uygunsuz içeriklerin tespit edilmesi nedeniyle Telegram ve Telegram X uygulamalarını geçici olarak App Store'dan kaldırmış, gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından iki uygulamayı da yeniden mağazaya eklemişti.

Son gelişme, dijital platformlarda yasa dışı içeriklerle mücadele kapsamında teknoloji şirketlerinin denetim mekanizmalarını daha sıkı uygulamaya başladığı bir dönemde yaşandı. Dünyanın birçok ülkesinde çevrim içi platformlara yönelik düzenlemeler artarken, uygulama mağazalarının içerik politikalarının da daha katı biçimde uygulanması dikkat çekiyor.