Bahçede bir kalıp sabun: Efsane değil, tam bir hayat kurtarıcı!
Banyonuzda sakladığınız o sabun kalıbının, ellerinizi ve vücudunuzu yıkamaktan çok daha fazla kullanım alanı var. Kullanabileceğiniz yerler sınırsız. Bahçe de bu listeye dahil...
Sabunları dış mekanda da kurtarıcı olarak kullanabilirsiniz. Bahçe malzemelerinizle birlikte alet kulübenizde saklayın çünkü bahçenizde sabun kullanmanın birçok faydalı yolu var; haşereleri uzaklaştırmaktan saksıları temizlemeye kadar. Sadece el yıkamak için değil!
Bahçıvanlar giderek daha fazla bitkilerini korumak için ekolojik ve insancıl yöntemlere yöneliyor ve en popüler doğal trendlerden biri de bahçeye sabun kalıpları asmak. Kulağa alışılmadık gelse de, uzmanlar bu yöntemin mantıklı olduğunu doğruluyor!
Haşere kontrol uzmanı, sabun kullanmanın bazı haşereleri bahçenizden uzak tutmanın tamamen geçerli bir yolu olduğunu belirtiyor . Uzmanlara göre, temel fikir, sabunun güçlü kokusunun haşerelerin sinyallerini karıştırması ve duyularını alt üst etmesi, böylece onları bitkilerinizden uzak tutmasıdır.
Sabun, bahçeyi kemirgenlerden korumanın yanı sıra, başka şekillerde de kullanılabilir. Örneğin, yaprak bitleri gibi böceklerden kurtulmak istiyorsanız uzmanlar sabun ve suyu karıştırarak hazırladığınız çözeltiyi doğrudan bitkilere püskürtmenizi öneriyor.
Yani, bahçede bir kalıp sabun sadece bir efsane değil; doğru kullanıldığında bahçenizi korumanıza gerçekten yardımcı olabilecek çevre dostu bir araçtır!
Böcekleri bahçeden uzak tutun
Bahçeden eve, sabun sinekler de dahil olmak üzere böcekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir. Eğer iç mekan bahçenizi istila eden meyve sineklerinden kurtulmak için Irish Spring sabununu kullanabilirsiniz. Böcekler dış mekan bahçenize de girmeye devam ediyorsa, bu da yardımcı olacaktır.
Böceklerden en çok etkilenen bitkilerin yanına bir kalıp sabun bırakabilirsiniz ; ya da evinizin bahçesi veya serası böceklerden etkileniyorsa, kapıları, pencereleri ve böceklerin girdiği diğer yerleri sabunla kaplayabilirsiniz. Nazik bir sabun olduğu için evinize zarar vermez. Sabunu ahşaba sürmek istemiyorsanız, bir ip parçasıyla asmayı da deneyebilirsiniz.
Ayrıca, bahçe işleriyle uğraşırken yanınızda taze kokulu bir sabun bulundurmak, sadece bitkilerinizi değil, sizi de sivrisineklerden ve böceklerden uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Sabunu ara sıra, özellikle yağmurdan sonra kontrol edin, böylece eridiğinde yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Bitkilerinizde zaten bulunan böceklerle mücadele edin
Bahçenizde böcekler istilası varsa ve onları elle toplayamıyorsanız veya yumurta bırakmışlarsa ve onları kaynağında yok etmeniz gerekiyorsa, bitkilerinizden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için sabun kullanabilirsiniz. Bulaşık deterjanı değil, kalıp sabun kullandığınızdan emin olun. Bulaşık deterjanı bir deterjandır ve hassas bitkiler için sert olabilir. Kalıp sabun çok daha naziktir. Tek yapmanız gereken köpürtmek ve bu köpüğü bitkilerinizin yapraklarına ve gövdelerine nazikçe sürmektir.
Sabunla her böcek öldürülemez. Bu yöntemle sadece yumuşak gövdeli küçük böcekler kurutularak öldürülebilir; bu yüzden yaprak bitlerinde işe yarar. Akarlar ve beyaz sineklerle mücadelede de etkilidir, ancak o sinir bozucu Japon böcekleriyle savaşmakta pek başarılı olamazsınız . Bununla birlikte, onları bir kova sabunlu suda boğabilirsiniz. Suyu bir sprey şişesine dökün ve bitkilerinizi bu çözeltiyle ıslatın.
Böcek kovucu spreyin daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanın
Eğer her bir istila edilmiş yaprağı tek tek sabunlu suyla köpürtmek istemiyorsanız, bu iğrenç küçük böceklerle mücadele etmek için böcek kovucu spreyinize kalıp sabun ekleyebilirsiniz. Sprey tabancanıza sıvı el sabunu eklemek daha kolay olsa da, bu, artan kalıp sabun parçalarını eritip kovucu spreyinize karıştırarak tüketmek için mükemmel bir fırsattır. Böylece onları israf etmek zorunda kalmazsınız.
Neden böyle yapıyoruz? Sabun yapışkan olduğu için. Bu durumda, sabunu böcekleri öldürmek için değil, böcek kovucu veya böcek ilacıyla karıştırarak daha iyi yapışmasını sağlıyoruz. Bu, tek başına bir kalıp sabunla öldürebileceğinizden daha geniş bir yelpazedeki zararlıları öldürebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, bu durumda su eklemenize gerek yok, bu nedenle karışım uygulamada daha etkili olacaktır.
Kompostunuza ekleyin
Bahçenizle ciddi olarak ilgileniyorsanız, muhtemelen bir kompost kutunuz veya kompost yığınınız vardır. Kompost kutusuna çekilen o sinir bozucu böceklerle mücadele etmek için, artan sabun parçalarını kompostunuza ekleyin. Ayrıca küfle mücadelede de yardımcı olabilir. Piyasada birçok biyolojik olarak parçalanabilir sabun seçeneği olsa da, bu, geride kalan o küçük sabun parçasını kullanmak için harika bir fırsat. Yıkamak için çok küçük ve kimse o küçük parçayı eritmek için ekstra su harcamak istemez. İşte burada kompost kutusu işe yarıyor. Bu durumda, yepyeni sabunları atmayın, sadece artan parçaları atın.
Ancak, sabununuzun sentetik boya veya koku içermediğinden emin olun, çünkü bu sabunun yapısını bozabilir. Tamamen doğal veya hassas ciltler için sabun kullanmayı seviyorsanız, sorun yok. Bu küçük parçaların parçalanması yaklaşık altı ay sürer, bu nedenle yılda iki kereden fazla yenilememeye dikkat edin.
Yabani otları öldürür
Bahçenizi düzenli ve temiz tutarken en sıkıcı işlerden biri de yabani otları yolmaktır . Ayrıca bu işi çok uzun süre ertelemek istemezsiniz, çünkü bu yabani otlar kontrolden çıkabilir ve yetiştirmek istediğiniz bitkileri boğabilir. Sebze bahçenizde sert kimyasallar kullanmadan önce, artan sabun parçalarını (veya yeni bir sabun parçasını) kullanarak kendi yabani ot ilacınızı yapmayı düşünün.
Bazı tariflerde bulaşık deterjanı kullanılsa da, bu daha sert temizlik maddesinden kaçınmanızı ve yerine daha hafif bir şey kullanmanızı öneririz. İşte burada kalıp sabun devreye giriyor. Sabunu kısık ateşte bir tencerede sık sık karıştırarak eritebilirsiniz, böylece yanmaz. Mum yapımında kullanılanlara benzer çift kazanlı bir tencere daha da iyidir. Ardından sıvılaştırılmış sabunu bir sprey şişesinde biraz beyaz sirke ile karıştırın. Yaklaşık 30 ml sabunu 3 litre sirkeye karıştırmanız gerekecek. İstediğiniz bitkilere değil, doğrudan istenmeyen yabani otlara püskürtün, çünkü onları kurutacaktır. Yabani otların köklerine derinlemesine nüfuz etmek için, spreyi atlayın ve karışımı doğrudan toprağa dökün.
Zehirli bitkilerle temastan korunmak için kullanın
Bahçenizdeki yabani otları temizlemekle meşgulken, zehirli sarmaşık gibi daha can sıkıcı sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz de var . Acı verici cilt döküntülerine neden olan zehirli bir bitkiyle karşılaşırsanız, yanma ve kaşıntıyı sabunla giderebilirsiniz; bu da bahçe malzemelerinizin arasında her zaman birkaç kalıp sabun bulundurmanız için harika bir neden daha.
Bazı ticari ürünler zehirli sarmaşıkla oluşan tahrişi hafifletmeye yardımcı olsa da, hemen sabunla yıkamak kaşıntılı döküntünün oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Çünkü bu sayede döküntüye neden olan bitki yağını temizleyerek sorunu daha başlamadan çözmüş olursunuz. Ovmak yerine (ki bu daha fazla acıya neden olabilir), sabunu köpürtüp bölgeyi hafifçe temizleyin. Ardından, tırnaklarınızın altını da temizleyin ve zehirli sarmaşıkla temas eden tüm aletleri de temizleyin. İçeri girdikten sonra kıyafetlerinizi temizleyin ve duş alın.
Bitkilerinizi temizleyin
Tıpkı iç mekan bitkilerinin tozlanıp zaman zaman temizliğe ihtiyaç duyması gibi, dış mekan bitkileri de kirlenir ve bazen iyi bir yıkamadan fayda görürler. Bu durum özellikle çiçek tarhlarınızdaki veya veranda saksılarınızdaki dekoratif, yapraklı bitkiler için geçerlidir. Temiz bitkiler sadece daha sağlıklı olmakla kalmaz, çünkü kirle kaplı olmadıkları için daha fazla besin emebilirler, aynı zamanda düzenli temizlik onları solgun yerine canlı görünmelerini de sağlar.
Çiçek bahçenizin tamamını bir sürü suyla sulamak yerine, köpürtülmüş kalıp sabununuzdan çıkan köpükle yaprakları nazikçe temizleyebilirsiniz. Ellerinizi köpürtün ve köpüğü yaprakların hem üstüne hem de altına yayın. Köpürdükten sonra, yaprakları nemli bir havluyla nazikçe silin ve ya havada kurumaya bırakın ya da temiz bir mikrofiber bezle kurulayın. Bu, bitkilerinizin canlı görünmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda zararlı böcek istilasını kontrol etmenize de yardımcı olacaktır.
Aletlerinizi temizleyin
Bahçe aletlerinizi her kullanımdan sonra temizlemek de aynı derecede önemlidir. Böceklerin veya hastalıkların bir bitkiden diğerine yayılmasını önlemek için, aletlerinizi kullandıktan sonra temizleyip sterilize etmelisiniz. Düzenli olarak dezenfekte etmek, aletlerin körelmesini veya paslanmasını önleyerek daha uzun süre dayanmalarını sağlayacaktır.
Bir kova su ve fazladan bir kalıp sabun alın ve aletlerinizi yıkayın, ancak önce fazla kiri silmeniz gerekir. Bahçe aletlerinizi temizledikten sonra, paslanmayı önlemek için iyice kurulayın. Aletlerinizin saplarını temiz ve kuru tutmak da önemlidir. Ahşap saplı aletlerde, doğrudan suya batırmak yerine nemli bir bez ve kalıp sabunla temizleyin; çünkü doğrudan suya batırmak zamanla eğilmeye (ve muhtemelen gelecekte kıymık batmasına) neden olabilir. Ayrıca, kurumalarını önlemek için sonrasında mineral yağ ile ovmak da iyi bir fikirdir.
Ellerinizi temizleyin
Aletlerinizi temizlemeye başlamadan önce ellerinizi yıkamak isteyebilirsiniz. Bahçede sabun kullanmanın bir diğer nedeni de bu. Ellerinizi yıkamak için kapı ve musluk kollarını kirletmenize gerek kalmaz, bu da hasadınızın tadını daha hızlı çıkarmanızı sağlar çünkü temizlemeniz gereken bir kir izi olmaz. Bunun yerine, bahçe hortumunu ve sabunu alın ve ellerinizi yıkayın. Aletlerinizi temizlemeye çalışırken tekrar kirletmenize gerek yok.
Bazı bahçıvanlar, toprağın tırnaklarınıza girmesini önlemek için bahçe işlerine başlamadan önce tırnaklarınızın altına kuru sabun koymayı öneriyor. Bu, toprağın içeri girmesini engeller ve ellerinizi yıkadığınızda çözünür. Tırnaklarınızın altında her türlü bakteri saklanabilir, bu yüzden taze kesilmiş ve toplanmış sebze ve otlarınıza bu pisliklerin bulaşma riskini neden göze alasınız ki?