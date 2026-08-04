Bahçede bir kalıp sabun: Efsane değil, tam bir hayat kurtarıcı!

4 12

Böcekleri bahçeden uzak tutun

Bahçeden eve, sabun sinekler de dahil olmak üzere böcekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir. Eğer iç mekan bahçenizi istila eden meyve sineklerinden kurtulmak için Irish Spring sabununu kullanabilirsiniz. Böcekler dış mekan bahçenize de girmeye devam ediyorsa, bu da yardımcı olacaktır.

Böceklerden en çok etkilenen bitkilerin yanına bir kalıp sabun bırakabilirsiniz ; ya da evinizin bahçesi veya serası böceklerden etkileniyorsa, kapıları, pencereleri ve böceklerin girdiği diğer yerleri sabunla kaplayabilirsiniz. Nazik bir sabun olduğu için evinize zarar vermez. Sabunu ahşaba sürmek istemiyorsanız, bir ip parçasıyla asmayı da deneyebilirsiniz.

Ayrıca, bahçe işleriyle uğraşırken yanınızda taze kokulu bir sabun bulundurmak, sadece bitkilerinizi değil, sizi de sivrisineklerden ve böceklerden uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Sabunu ara sıra, özellikle yağmurdan sonra kontrol edin, böylece eridiğinde yenisiyle değiştirebilirsiniz.