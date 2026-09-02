Engelli bakım evinde cinsel istismar skandalı! Bir kişinin itirafı dehşeti ortaya çıkardı

Güney Kore’de engelli bireylerin kaldığı bir bakım merkezinde ortaya çıkan cinsel istismar skandalı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Başkent Seul’ün batısındaki Incheon kentinin Ganghwa bölgesinde bulunan Saekdongwon adlı tesiste görev yapan eski müdür, birden fazla kadın sakine yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, soyadı Kim olarak açıklanan eski müdürün tesiste kalan üç sakine cinsel saldırıda bulunduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca saldırıyı reddeden mağdurlardan birinin başına cam bardak atarak yaralanmasına neden olduğu suçlamasını da kabul etti. Kim hakkında çocuk, genç ve engellilere yönelik hizmet veren kurumlarda 10 yıl çalışma yasağı ile 3 yıl denetimli serbestlik kararı verildi. Savcılık daha önce 20 yıl hapis talep etmişti.

BİR KİŞİNİN İTİRAFIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olayın fitilini, geçen yıl şubat ayında ağır zihinsel engelli bir kadın sakinin yaşadıklarını anlatması ateşledi. Polis daha sonra Saekdongwon hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma ilerledikçe şüpheli mağdur sayısı arttı ve yetkililer tesiste kalan ya da geçmişte yaşamış kadınlarla tek tek görüşmeye başladı.

Ganghwa yönetiminin bir üniversite araştırma ekibine yaptırdığı kapsamlı incelemede, tesiste yaşamış 20 kadınla ilgili ciddi cinsel istismar iddiaları gündeme geldi.

Soruşturmanın ilk aşamalarında polis, Kim’in en az altı sakine yönelik cinsel saldırıda bulunmuş olabileceğinden şüphelendi. Tesisteki kadınların ifadeleri alınırken bazı mağdurlar olayların gerçekleştiği mekanları ve koşulları da tarif etti. Polis ayrıca tesiste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi ve Kim hakkında yurtdışına çıkış yasağı uyguladı.

SKANDAL ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Saekdongwon soruşturmasının boyutunun büyümesi üzerine Güney Kore hükümeti, ülkedeki engelli bireylerin kaldığı bakım tesislerini mercek altına aldı. Ocak-mart döneminde 1507 engelli bakım tesisinde insan hakları ihlallerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İncelemelerde 33 şüpheli istismar vakası tespit edildi; bunların 8'i hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Saekdongwon olayını devletin engelli bireyleri koruma sorumluluğunu doğrudan sorgulatan son derece ciddi bir vaka olarak değerlendirdi. Hükümet, özellikle bakım merkezlerinin kapalı yapısının istismar vakalarının uzun süre gizli kalmasına neden olabildiğine dikkat çekti. Resmi değerlendirmelerde, yalnızca kurum içi ihbarlara dayalı sistemin erken müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

BAKIM MERKEZİ KAPATILACAK

Skandalın ardından Ganghwa ilçe yönetimi Saekdongwon'un kapatılması yönünde karar aldı. Incheon yönetimi de merkezi işleten sosyal yardım vakfının kuruluş ruhsatını iptal etti. Ancak kapatma işlemi, tesiste kalan kişilerin başka merkezlere güvenli biçimde nakledilmesi ve bağımsız yaşam seçeneklerinin hazırlanması amacıyla ertelendi. Mart ayındaki resmi düzenlemede tesiste 15 erkek sakinin kaldığı ve bu kişilerin ihtiyaçlarına uygun alternatif yaşam seçeneklerinin değerlendirildiği açıklanmıştı.

Skandal bununla da bitmedi. Merkezi işleten vakıf, ruhsat iptalinin ardından karara karşı idari dava açtı. Vakıf, işletilen bakım merkezi ile kuruluşun hukuken ayrı yapılar olduğunu ve farklı bir yönetim altında faaliyetlerine devam edebileceğini savundu. Incheon yönetimi ise yaşananların ruhsat iptalini haklı çıkardığını belirtti.

“YILLARCA NASIL FARK EDİLMEDİ?”

Davayla birlikte Güney Kore’de tartışmanın odağı yalnızca eski müdürün aldığı ceza olmadı. Kamuoyunda, bakım merkezinde yaşandığı öne sürülen istismarların neden uzun süre ortaya çıkarılamadığı ve engelli bireyleri korumak için oluşturulan denetim mekanizmalarının neden etkili olamadığı soruları gündeme geldi.

Ülkede engelli bireyleri cinsel saldırılara karşı koruyan yasal düzenlemeler 2011 yılında güçlendirilmişti. Buna rağmen Saekdongwon'da yıllarca süren istismar iddialarının ortaya çıkması, mevcut yasal korumayla sahadaki denetim arasındaki boşluğu yeniden tartışmaya açtı. Hükümet de olayın ardından denetim sistemini reaktif yapıdan daha fazla önleyici ve bağımsız denetime dayalı bir modele dönüştürme sözü verdi.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Engelli hakları savunucuları ise 15 yıllık hapis cezasını önemli bir adım olarak değerlendirirken, soruşturma kapsamında adı geçen çok sayıdaki kişinin tamamının ceza davasına yansımamasını eleştirdi. Saekdongwon olayına ilişkin ortak mücadele komitesi, mağdur sayısının 20 civarında olduğunu, buna karşın ceza davasında yalnızca sınırlı sayıdaki eylemin yargılamaya konu edildiğini belirterek engelli bireylerin adalete erişiminde özel mekanizmaların güçlendirilmesini istedi.