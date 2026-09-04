En büyük maden evinizde: 20 anakarttan bir külçe çıkıyor

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, peynir üretiminin yan ürünü olan peynir altı suyu proteiniyle ürettikleri gözenekli sünger sayesinde elektronik atıklardan 22 ayar saf altını geri kazanmayı başardı.

2023 yılında küresel ölçekte 61,3 milyon ton e-atık oluşurken, geliştirilen bu yeni yöntem kentsel madencilikte maliyetleri 50'de bir oranına düşürerek onlarca yıllık çevre kirliliği varsayımlarını yerle bir etti.

E-ATIKLARDAN BÜYÜK SERVET DÖNÜŞÜMÜ

Elektronik cihazların anakartlarında ve konnektörlerinde ton başına 30 ile 100 gram arası altın bulunuyor. Bu oran, doğal maden yataklarından 100 kat daha yüksek bir potansiyel barındırıyor.

Ancak mevcut geri dönüşüm süreçleri son derece pahalı ve yüksek miktarda toksik kimyasal gerektiriyor. Bilim insanları, süt atığı proteinlerini asidik ortamda ısıtıp kurutarak elde ettikleri süngerimsi yapıyla bu zararlı aşamayı tamamen çevreci bir modele dönüştürdü.

20 ANAKARTTAN KÜLÇE ÇIKARDILAR

Laboratuvarda yürütülen deneylerde, çöpe atılmış 20 adet bilgisayar anakartı önce asit çözeltisine atılarak iyonlarına ayrıştırıldı. Ardından çözeltiye daldırılan protein süngeri, altını diğer metallerden seçici biçimde süzerek bünyesine topladı.

Bin derecenin üzerinde ısıtılarak eritilen süngerden 450 miligramlık külçe elde edildi. Yapılan analizlerde çıkarılan metalin yüzde 91 altın ve yüzde 9 bakır içerdiği saptandı.

MALİYET 50 KAT UCUZLARKEN UYARI GELDİ

Araştırma ekibinin başında yer alan Raffaele Mezzenga, hammadde ve enerji harcamalarının elde edilen altının piyasa değerinin sadece 50'de birine denk geldiğini vurguladı. Yöntemin endüstriyel ölçekte büyük kazanç sağlayacağını belirten Mezzenga, sürecin henüz deneysel aşamada olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, ilk aşamada kullanılan asit çözeltilerinin ciddi tehlike taşıması nedeniyle evde bireysel denemeler yapılmaması konusunda hayati uyarıda bulundu. Günümüzde her bir Bitcoin işleminin 2 adet iPhone kadar e-atık ürettiği göz önüne alındığında, gıda atıklarıyla yapılan bu yeni yöntemin elektronik çöplüklerini temizlemede kilit rol oynaması bekleniyor.