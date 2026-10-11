Ekipler ihbar üzerine harekete geçti: Başbakana suikast hazırlığı yapan kişi gözaltında

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka; Başbakan Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin emniyet birimlerine ihbar ulaştığını bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galecka ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka da, Polsat News'e yaptığı açıklamada, konunun ciddi olduğunu ve Başbakan Tusk'ın tehdide ilişkin yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildiğini ifade etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk

Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi görevlerini sürdürdüğünü aktaran Szlapka, güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başbakan Tusk X’teki paylaşımda, "suikast tehdidi"nde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, hızlı ve kararlı müdahaleleri için polis memurlarına teşekkür etti.

Polonya basınındaki haberlerde, Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a yönelik tehdidin e-posta yoluyla gönderildiği bilgisi yer aldı.

Tusk, Rusya'nın, NATO'nun doğu kanadına yönelik hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. (AA)