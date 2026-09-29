Dünyaca ünlü gazetenin yöneticisine maskeli suikast! Katiller 77 yaşındaki kayınvalide ve kayınpeder çıktı

ABD'nin California eyaletinde New York Times Games bünyesinde yöneticilik yapan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, gündüz saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. McKinsey'in ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan iki kişinin ise kendi kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.

OTOPARKTA CANSIZ HALDE BULUNDU

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında San Francisco'nun yaklaşık 56 kilometre doğusundaki Dublin kentinde meydana geldi. Dublin Sports Grounds yakınındaki otoparkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden bir polis memuru olay yerine yöneldi. Aynı dakikalarda bölgeden art arda 911 çağrıları gelmeye başladı.

Polis ekipleri otoparka geldiğinde yerde çok sayıda kurşun yarası bulunan McKinsey'i buldu. 40 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, kurbanın Dublin'de yaşayan Jonathan McKinsey olduğunu açıkladı.

McKinsey'in New York Times Games'in mühendislik direktörü olduğu gazete tarafından da doğrulandı. Şirkette Ocak 2023'te çalışmaya başlayan McKinsey, daha sonra Games Player Experience ekibinin mühendislik yöneticiliğine yükselmişti. Daha önce Splunk ve UKG gibi teknoloji şirketlerinde görev yapan McKinsey'in Georgia Tech ve UC Berkeley'den bilgisayar bilimi alanında eğitim aldığı bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI SALDIRIYI ANLATTI

Saldırı sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları peş peşe silah sesleri duyduklarını söyledi. Dublin sakini Assad Razawi, yaklaşık beş veya altı el silah sesi duyduktan sonra bir kişinin otoparkta yere düştüğünü gördüğünü anlattı.

Razawi, McKinsey'i göğsünden ve başından kanlar içinde yerde gördüğünü belirtti. Tanığın aktardığına göre bir erkek ve bir kadın ise olayın hemen ardından bölgeden normal bir şekilde uzaklaştı. Diğer görgü tanıkları da polis ekiplerine saldırıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri çifti gösterdi.

CBS'e konuşan bazı görgü tanıkları ise saldırgan olduğunu düşündükleri erkek ve kadının maske taktığını ve ikisinin de McKinsey'e ateş ettiğini öne sürdü. Ancak polis, bu anlatımın tamamını doğrulamadı ve hangi şüphelinin ateş ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ŞÜPHELİLER DAKİKALAR İÇİNDE YAKALANDI

Polis, saldırının ardından olay yerinden fazla uzaklaşmayan iki kişiyi kısa süre içinde gözaltına aldı. Şüphelilerin McKinsey'in eşinin anne ve babası olduğu belirlendi.

Shouyong Zhang ve Shili Chen adlı evli çift, cinayet şüphesiyle Santa Rita Hapishanesi'ne gönderildi. Dublin polisi ilk açıklamasında ikilinin 77 yaşında olduğunu duyurdu.

İkili hakkında birinci derece cinayet ve suç işlemek için komplo kurma suçlamalarının yanı sıra ağır ihmal sonucu ateşli silah kullanma ve çocuk istismarı suçlamaları da bulunuyordu. Mahkeme kayıtlarında Chen hakkında ayrıca para elde etmeye yönelik dolandırıcılık komplosu suçlamasının da yer aldığı bildirildi.

CİNAYETİN ARKASINDA AİLE İÇİ KRİZ İDDİASI

Soruşturma ilerledikçe McKinsey'in ölümü öncesinde ailesi içinde ciddi hukuki anlaşmazlıklar yaşandığı da ortaya çıktı.

McKinsey ile eşi Candice Jang'ın boşanma ve çocukların velayeti konusunda hukuki mücadele yürüttüğü belirtildi. Çiftin üç çocuğunun bulunduğu ve cinayetin, boşanma davasındaki önemli bir duruşmadan yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Jang, 2023'te McKinsey hakkında çocuklara yönelik kötü muamele iddialarında bulunmuştu. McKinsey daha sonra çocuk istismarıyla bağlantılı bazı suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve eşi tarafından alınan aile içi şiddet koruma kararının kapsamına girmişti.

McKinsey ise eşine karşı kendisinin de koruma kararı talebinde bulunmuş, ardından boşanma davası açmıştı. Çocuklarıyla görüşme hakkının sınırlandırıldığını belirten McKinsey'in daha fazla görüşme süresi için mahkemeye başvurduğu kayıtlara yansıdı.

Mahkeme belgelerinde McKinsey'in kayınvalidesi Chen hakkında da suçlamalarda bulunduğu ve aile içindeki anlaşmazlığın yalnızca çift arasında kalmadığı görüldü. Ancak yetkililer, Zhang ve Chen'in McKinsey'i neden öldürdüğünü henüz resmi olarak açıklamadı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve cinayetin koşullarının araştırıldığını bildirdi.

"HALK İÇİN TEHDİT YOK"

Dublin polisi, saldırının ardından olayla bağlantılı başka şüpheli aranmadığını ve toplum açısından bilinen bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki deliller incelenmeye devam etti.

Zhang ve Chen'in çarşamba günü mahkemeye çıkarılması beklenirken, çiftin avukat tutup tutmadığı konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı.