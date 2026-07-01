Ebola şüphesi büyüyor! Hastane karantinaya alındı!

İskoçya'daki Kraliçe Elizabeth Üniversitesi Hastanesi, bir hastada ölümcül ve bulaşıcı Ebola virüsü bulunabileceği şüphesiyle kısmen karantinaya alındı.

Glasgow'da bulunan hastanenin Acil Kabul Birimi, 30 Haziran günü saat 06.00 sıralarında acil olarak kapatılarak hastanenin geri kalanından tamamen izole edildi. Şüpheli hastanın Ebola salgınının yaşandığı bir ülkeden Glasgow'a döndüğü ve doğrudan bu birime başvurduğu öğrenildi.

Hastanın kesin durumunu netleştirmek adına Ebola ve diğer olası hastalıklar için test süreçleri devam ediyor.

HASTANE ÇALIŞANLARI: "EBOLA KELİMESİ BİLE PANİK YARATIYOR"

The National gazetesine konuşan bir kaynak, hastanın kabulü ve sonrasındaki tecrit sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kişi, acil servise gitmek zorunda kalmamak için aile hekimleri veya sağlık kuruluşu 101 numarası aracılığıyla insanların yönlendirildiği Acil Kabul Ünitesine geldi. Burası hızla kapatıldı ve hastanenin geri kalanından izole edildi. Şahıs orada muayene edildikten sonra hastanenin başka bir bölümüne götürüldü. Ebola mı yoksa başka bir hastalık mı olduğunu belirlemek için testler yapılırken gözaltında tutulduğunu düşünüyorum.'

Glasgow Times gazetesine konuşan bir diğer hastane çalışanı ise içerideki atmosferi ve endişeyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Ebola kelimesinin anılması bile insanlarda paniğe yol açıyor. Bunu başka yerlerde görülen bir hastalık olarak düşünüyorsunuz. Hastane, bu tür nadir olaylarla başa çıkmak için sıkı protokoller ve prosedürler uyguluyor ve her şey eksiksiz yerine getirilmiş gibi görünüyor, ancak yine de o sırada görevde olanlar için endişe verici bir durum."

Salgın riski taşıyan bölgelerle ilgili olarak, Orta Afrika'nın şu anda aktif bir Ebola salgınıyla mücadele ettiği, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'nın bazı bölgelerinin bu durumdan etkilendiği biliniyor.

HALK SAĞLIĞI KURUMU: "TEYİT EDİLMİŞ BİR VAKA YOK, RİSK DÜŞÜK"

Gelişmelerin ardından açıklama yapan İskoçya Halk Sağlığı Kurumu (PHS) sözcüsü, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ile koordineli çalıştıklarını belirterek şu resmi bilgileri paylaştı:

"İskoçya Halk Sağlığı Kurumu, etkilenen ülkelerden gelen yolcuların Birleşik Krallık'a hangi yollarla giriş yapabileceğini değerlendirmek için UKHSA com yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. TheEtkilenen bölgelerden İngiltere'ye gelen kişilerden kaynaklanan risk düşüktür ve NHS'nin bu tür vakaları tespit etmek ve yönetmek için güvenli prosedürleri mevcuttur. İskoçya genelindeki PHS ve NHS kurulları, Ebola'dan etkilenen bölgelerden Birleşik Krallık'a gelen yolcuları gerektiğinde değerlendirmek ve test etmek için iyi kurulmuş protokollere sahiptir.

Gerekli durumlarda temas takibi yapılacak ve temaslı kişiler klinik değerlendirmeye ve önleyici testlere tabi tutulabilecektir.

İngiltere'den etkilenen bölgelere iş için seyahat edebilecek kişilerin sağlığını korumayı ve izlemeyi amaçlayan UKHSA Geri Dönen İşçiler Programı (RWS) aktif hale getirildi.

KuruluşlarEbola'ya maruz kalma riski bulunan bölgelere işçi gönderenlerin, bu işçileri ilgili programa kaydettirmeleri gerekmektedir.'

Şu anda İskoçya'da teyit edilmiş hiçbir Ebola vakası bulunmamaktadır ve genel halk için risk düşüktür."