Korkulan oldu! Avrupa'da ilk ebola vakası tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez Ebola virüsüne rastlandığını resmen doğruladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yürütülen insani yardım çalışmasından dönen bir Fransız doktorda yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri hızlıca devreye girdi.

Yetkililer, hastanın derhal izole edildiğini ve özel bir sağlık merkezinde gözetim altında tutulduğunu bildirirken, genel sağlık durumunun şu an için stabil olduğunu açıkladı. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla doktorla temas etmiş olabilecek kişilerin belirlenmesi için kapsamlı bir izleme çalışması başlatıldı.

BULAŞ RİSKİ DÜŞÜK

Fransız makamları, Avrupa’da toplumsal bulaş riskinin düşük seviyede değerlendirildiğini ifade ederken, sınır kapıları ve sağlık tarama protokollerinin de yeniden gözden geçirildiğini duyurdu.

Sağlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, tespit edilen virüs “Bundibugyo” adı verilen nadir bir Ebola varyantına ait. Bu türün bilinen onaylanmış bir aşısı ya da kesin tedavi protokolü bulunmuyor.

KONGO’DA SALGIN DERİNLEŞİYOR

Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden Ebola salgını, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki vaka artışının, hastalığın kayıtlara geçtiği dönemler içinde ilk ayda görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Resmi verilere göre bölgede şu ana kadar en az 1048 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 267 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, virüsün resmi duyurudan haftalar önce yayılmaya başladığını ve özellikle sağlık altyapısının zayıflığı nedeniyle kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirtti.

Avrupa sağlık otoriteleri ise vaka sonrası süreci yakından takip ettiklerini, ancak şu aşamada kıta genelinde geniş çaplı bir salgın riski görülmediğini vurguluyor.