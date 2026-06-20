Dünyanın en yüksek köprüsünü inşa ederken krizi fırsata çevirdiler

Çin'in Guizhou eyaletinde inşa edilen dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang'da tünel kazıları sırasında devasa bir yer altı akiferiyle karşılaşıldı. Projeyi durma noktasına getiren su krizi, mühendislerin yaratıcı çözümüyle 625 metre yüksekliğinde ve 300 metre genişliğinde dünyanın en büyük yapay şelalesine dönüştürüldü.

Guizhou eyaletinin derin kanyonlarında Beipan Nehri üzerine inşa edilen Huajiang Köprüsü, nehir yatağından 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyor.

Yaklaşık 200 katlı bir binaya eşdeğer bu yükseklik, köprüyü başlı başına bir mühendislik harikası yapıyor. Ancak projenin asıl hikayesi inşaat sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir krizle başladı.

YER ALTINDAN FIŞKIRAN SU İNŞAATI DURDURDU

Tünel kazıları sırasında mühendisler büyük hacimli bir yer altı su rezerviyle karşılaştı. Sürekli sızan su, betonu bozma ve ekipman güvenliğini tehdit etme riskiyle inşaat programını tehlikeye attı. Çinli mühendisler ise suyu tahliye etmek yerine faklı bir yol seçti.

Ekipler dağlardaki stratejik noktalara rezervuarlar yerleştirdi ve köprü gövdesinin içine boru hatları döşedi. Rezervuarlar özellikle yağmurlu mevsimlerde maksimum kapasiteye ulaştığında su kontrollü biçimde kanyona salınıyor. Ortaya çıkan sonuç 625 metre yüksekliğinde ve 300 metre genişliğinde dünyanın en büyük yapay şelalesi oldu.i

BİR SAATLİK YOL BİRKAÇ DAKİKAYA İNDİ

28 Eylül 2025'te hizmete açılan köprünün toplam uzunluğu 2 bin 890 metre, dağlık arazide inşa edilen en büyük orta açıklığı ise bin 420 metre. Yaklaşık 3 yılda tamamlanan proje, bölgedeki virajlı yollardan 1 saati aşan geçiş süresini birkaç dakikaya düşürdü.

Köprü yalnızca bir ulaşım projesi olmanın ötesine geçti. Daha önce izole kalmış iç bölgelerdeki toplulukların hem mobilite hem de kalkınma sorununa çözüm oldu. Uzak köylere yolun yanı sıra internet bağlantısı da götürüldü.

ŞELALENİN SUYU TARLALARI DA SULUYOR

Şelalenin akışı yağışlara bağlı olduğu için gösteri kesintili gerçekleşiyor. Mühendisler fazla suyu bölgedeki tarımsal sulamaya yönlendirerek krizi çifte kazanca dönüştürdü.

Köprü bugün panoramik asansör, seyir terasları, cam yürüyüş yolları, macera sporları alanları ve kule tepesindeki cam kaplı kafe gibi turistik tesislerle donatılmış durumda. Time dergisi Huajiang'ı dünyanın en inanılmaz yerleri listesine dahil etti. Mühendislerin inşaat krizinden doğan yaratıcı çözümü, bölgeyi dünya çapında bir turizm merkezine dönüştürdü.