Dünyaca ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı: Görevlileri ısırdı kapıyı açmaya çalıştı

Yetkililere göre 54 yaşındaki Selma Blair, pazar günü New York'taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda gözaltına alındı. New York ve New Jersey Liman İdaresi yetkilileri, Los Angeles'tan gelen Delta Air Lines'ın 938 sefer sayılı uçağında "fiziksel olarak saldırgan bir yolcu" ihbarı üzerine harekete geçtiklerini açıkladı. Olayın saat 11.00 sıralarında, uçak kapıda park halindeyken meydana geldiği belirtildi.

UÇUŞ GÖREVLİLERİNE SALDIRI İDDİASI

Liman İdaresi, Blair'in gözaltına alındığını ve değerlendirme için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İki uçuş görevlisinin de yaralandığı, birinin daha ileri değerlendirme için hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Uçaklardaki suç ihbarlarını inceleyen FBI'ın olayla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirildi. Delta sözcüsü, Blair'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya yanıt olarak, "müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önce geldiği için, düzensiz veya yasa dışı davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi. Sözcü, Blair'in gözaltına alınmasının uçağın seferini etkilemediğini ve uçağın JFK'ye planlanandan önce indiğini ekledi.

BLAIR'IN TEMSİLCİSİ: TIBBİ ACİL DURUM YAŞADI

Blair'in basın sözcüsü, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Selma, iddia edilen davranışa yol açan tıbbi bir acil durum yaşadı. İnişte hemen tıbbi müdahale aldı ve şu anda durumu stabil." ifadelerini kullandı. Bazı haber kuruluşları, Blair'in bir uçuş görevlisine yumruk attığı, bir diğerini ısırdığı ve uçak kapısını açmaya çalıştığı iddialarını aktardı. Ancak yetkililerin yaptığı açıklamalarda bu ayrıntılara yer verilmedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞAMIŞTI

Pazar günkü olay, Blair'in bu tür bir olaya karıştığının bildirildiği en az ikinci vaka oldu. 2016'da Meksika'nın Cancún kentinden Los Angeles'a giden bir uçakta kontrolsüzce çığlık atmaya başladığı ve sedyeyle uçaktan çıkarıldığı bildirilmişti. Blair, o olayın ardından özür dilemiş ve "alkolü ilaçla karıştırdığını" söylemişti.