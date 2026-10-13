Dünya Türk kazanovayı konuşuyor!

Türk iş insanı Turhan Mildon, Afrika’daki büyük inşaat projelerinden Venezuela’daki kamu sözleşmelerine, Maduro yönetiminin önde gelen isimleriyle ilişkilerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Alina Habba ile evliliğine uzanan sıra dışı kariyeriyle uluslararası gündeme girdi. The New York Times’ın (NYT) araştırması, Mildon’un Venezuela’daki ticari geleceği ile Washington’da geliştirdiği siyasi bağlantılar arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Anatoly Kurmanaev ve Tyler Pager imzalı araştırmada, iki düzineden fazla kişiyle yapılan görüşmeler ve incelenen belgeler üzerinden Mildon’un iş dünyasındaki yükselişi ele alındı. Gazeteye göre Maduro döneminde önemli kamu sözleşmeleri alan Türk iş insanı, Venezuela’da iktidarın değişmesiyle ticari varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Trump’ın çevresindeki isimlerle kurduğu yeni ilişkiler, bu mücadelenin seyrini değiştirmiş olabilir.

WASHINGTON'IN GÜÇLÜ İSİMLERİ BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

Mildon, eylül ayında New York’taki Waldorf Astoria Oteli’nde düzenlenen törenle 42 yaşındaki Alina Habba ile evlendi. Trump’ın eski kişisel avukatı olan Habba’nın düğününe ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, FBI Direktörü Kash Patel ve Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf gibi üst düzey isimler katıldı. Grammy ödüllü rapçi Nelly de törende sahne aldı.

Ancak NYT’nin araştırması, bu evliliği yalnızca Washington’ın siyasi çevrelerinde gerçekleşen dikkat çekici bir birliktelik olarak ele almadı. Gazeteye göre Mildon, Maduro yönetimiyle geliştirdiği ilişkilerin ABD’de soru işaretlerine yol açtığı bir dönemin ardından Trump’ın yakın çevresine girmişti.

Haberde, ABD yönetiminin daha önce Mildon’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği de öne sürüldü. O dönemki görüşmelere katılan iki kişinin aktardığı bu iddia, Mildon’un sözcüsü tarafından reddedildi. Bir Trump yönetimi yetkilisi de yaptırım değerlendirmesi yapıldığı iddiasına itiraz etti.

ERDOĞAN'LA YAKINLAŞTI, ROTASINI AFRİKA'YA ÇEVİRDİ

NYT’nin aktardığı bilgilere göre Mildon’un uluslararası iş dünyasındaki yükselişi, Türkiye’deki aile ve iş bağlantılarının ardından hız kazandı.

Çanakkale yakınlarında, ailesinin otomobil tamirhaneleri ve akaryakıt istasyonları gibi işletmelerinin bulunduğu bir çevrede yetişen Mildon, 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir inşaat patronunun kızıyla evlendi.

Mildon’un uluslararası projelere açılmasında ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti önemli bir dönüm noktası oldu. İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile tanışan iş insanı, daha sonra ülkeye giderek yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Kongo’daki siyasi çevrelerle ilişkiler geliştiren Mildon, önemli inşaat projeleri üstlendi. 2023’te Tshisekedi’nin danışmanlığına getirildi ve Kongo diplomatik pasaportu aldı. NYT’ye konuşan bazı kişiler, Mildon’un Washington ve Caracas’taki görüşmelerde kendisini zaman zaman Kongolu bir yetkili gibi tanıttığını ileri sürdü. Mildon’un sözcüsü ise bu iddiayı reddetti.

MADURO'NUN EN YAKINIYLA İLİŞKİ KURDU

Mildon’un Venezuela macerası 2023’ün sonlarında Caracas’a yaptığı ziyaretle başladı. NYT’ye göre Türk iş insanı, burada Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinden destek gördü ve Venezuelalı üst düzey isimlerle temas kurdu.

En önemli bağlantılarından biri, Maduro’nun yakın çevresinde yer alan Alex Saab oldu. ABD’de cezaevinde kaldıktan sonra Venezuela’ya dönen ve Sanayi Bakanlığı görevine getirilen Saab, Maduro yönetiminin ekonomik ilişkilerinde kilit isimlerden biri olarak biliniyordu.

Mildon, Mart 2025’te Venezuela’daki devlete ait çimento fabrikalarını işletme sözleşmesini aldı. Birkaç ay sonra da ülkenin batısındaki büyük bir karides üretim ve ihracat işletmesi kendisine devredildi.

Söz konusu karides işletmesi, siyasi muhalefeti finanse etmekle suçlanan iş insanı José Enrique Rincón’dan devlet tarafından alınmıştı. Rincón’un cezaevinde bulunduğu belirtildi.

SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

Kamu varlıklarının Mildon’a devredilme biçimi ise tartışma yarattı. NYT’nin görüştüğü Venezuelalı iş insanları ve hükümete yakın kaynaklar, bazı kamu varlıklarının rekabetçi ihaleler yapılmadan siyasi bağlantıları bulunan yatırımcılara verildiğini ileri sürdü.

Mildon’un sözcüsü, çimento sözleşmesinin beş şirketin katıldığı bir ihale sonucunda kazanıldığını savundu. Sözcü ayrıca Saab’ın karides işletmesinin devrinde rol oynamadığını belirtti.

MADURO'NUN AMİRALİNİN KIZIYLA NİŞANLANDI

Mildon’un Venezuela’daki siyasi çevrelerle ilişkileri özel hayatına da yansıdı. Türk iş insanı, Haziran 2025’te Maduro yönetiminin önemli askeri isimlerinden Amiral Remigio Ceballos’un kızı María Eugenia Ceballos ile nişanlandı.

Venezuela ordusunda uzun yıllar operasyonel komutanlık görevini yürüten Ceballos, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle ilgili gerekçelerle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu.

Mildon’un bu dönemde Maduro yönetiminin çevresinde yer alması, Washington ile Caracas arasındaki gerilimin arttığı bir zamana denk geldi. NYT’ye göre Mildon, bir yandan Venezuela’daki işlerini genişletirken diğer yandan Alex Saab ile Trump’ın siyasi çevresindeki Cumhuriyetçiler arasında bağlantılar kurmaya çalışıyordu.

Bu ilişkiler, ABD yönetiminde Mildon’un faaliyetlerine yönelik kaygıların gündeme gelmesine de yol açtı.

TRUMP'IN VENEZUELA TEMSİLCİSİYLE YAKINLIK

Mildon’un Washington’daki ilişkilerinin gelişmesinde, Trump’ın Venezuela özel temsilcisi Richard Grenell ile kurduğu temaslar da etkili oldu.

NYT’nin haberine göre Mildon, Grenell’in de bağlantılı olduğu Kennedy Center’da düzenlenen etkinliklere katılarak Cumhuriyetçi çevrelerle ilişkilerini genişletti. Grenell’in onu Trump’a yakın bazı isimlerle tanıştırdığı aktarıldı.

Mildon’un sözcüsünün anlatımına göre Türk iş insanı ile Habba, 2025’in sonlarında Kennedy Center’daki bir etkinlikte tanıştı ve 2026’nın başlarında birlikte olmaya başladı.

Trump’ın hukuk ekibinde görev yapan Habba, eski başkanın önemli hukuk davalarında savunmasını üstlenmişti. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray’da görev alan Habba, daha sonra kısa süre New Jersey’de federal savcılık yaptı.

NYT, Habba’nın Trump’la yakın ilişkisini sürdürdüğünü ve gazetenin haberinden önceki hafta Oval Ofis’te Başkan’la görüştüğünü de yazdı.

MADURO'NUN DEVRİLMESİ İŞLERİNİ TEHLİKEYE ATTI

3 Ocak 2026’da ABD ordusunun Caracas’ta düzenlediği operasyonla Maduro yakalanarak ABD’ye götürüldü. Mildon’un Venezuela’daki en önemli siyasi bağlantılarından Alex Saab da tutuklandı ve ABD’ye iade edildi.

Washington’ın Maduro sonrasında desteklediği geçici yönetimin başına Delcy Rodríguez geçti. Ancak iktidardaki değişim, Mildon’un Venezuela’daki yatırımlarını korumasını zorlaştırdı.

NYT’nin aktardığına göre yeni yönetim, Türk iş insanının işlettiği çimento fabrikalarında üretimin artırılmadığını, fiyatların düşürülmediğini ve yatırım taahhütlerinin yerine getirilmediğini savundu. Bazı müteahhitlerin ödenmeyen faturalar nedeniyle şikâyette bulunduğu da belirtildi.

Rodríguez önce fabrikaların denetlenmesini istedi. Haziran ayında ise yatırım hedeflerinin karşılanmadığı gerekçesiyle işletme sözleşmesinin feshedilmesi talimatını verdi. NYT, bu karara ilişkin belgeyi gördüğünü bildirdi.

SÖZLEŞME EVLİLİK SAYESİNDE Mİ KURTULDU?

Araştırmanın en dikkat çekici bölümü, Mildon’un Habba ile ilişkisinin Venezuela’daki sözleşmesinin akıbetini etkilemiş olabileceği iddiası oldu.

Rodríguez’e yakın iki kişinin NYT’ye verdiği bilgiye göre Venezuela’nın geçici lideri, Mildon’un Trump’a doğrudan ulaşabilecek bir isimle ciddi bir ilişki yaşadığını öğrendi. Rodríguez’in Washington’daki farklı siyasi grupların etkisini hesaba kattığı ve Mildon’un yeni bağlantılarını dikkate aldığı öne sürüldü.

Gazetenin kaynaklarına göre Rodríguez, çimento sözleşmesini feshetme kararının uygulanmasını durdurdu. Böylece Mildon’un şirketi, fesih kararı alınmış olmasına rağmen fabrikaları işletmeyi ve gelir elde etmeyi sürdürdü.

Ancak Mildon’un sözcüsü, hükümetin fabrikalarda denetim gerçekleştirmediğini ve fesih bildirimini ancak 8 Ekim’de aldıklarını söyledi. Sözcü, kararın hatalı olduğunu düşündüklerini ve sorunu çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Habba ise eşinin ticari faaliyetleri için Beyaz Saray veya Trump yönetimi nezdinde girişimde bulunduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. Habba, eşinin işlerini yönetim yetkilileriyle görüşmediğini ve kendisinden böyle bir talepte bulunmadığını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri de Habba’nın bu konuda Trump veya diğer yönetim yetkilileriyle temas kurmadığını açıkladı.

ÇİMENTO VE KARİDES RAKAMLARI TARTIŞMA YARATTI

NYT’nin araştırması yalnızca Mildon’un siyasi bağlantılarını değil, ticari faaliyetleriyle ilgili açıklamalarını da mercek altına aldı.

Mildon, Forbes Türkiye’ye verdiği röportajda Venezuela’da yılda 4,5 milyon ton çimento ürettiğini söylemişti. Ancak NYT’nin incelediği verilere göre ülkenin toplam yıllık çimento üretimi, Mildon’un açıkladığı miktarın yaklaşık üçte biri seviyesindeydi.

Karides işletmesindeki çalışan sayısı ve hedeflenen gelir de araştırmada sorgulandı. Mildon, şirkette 20 bin kişinin çalıştığını ve iki yıl içinde 500 milyon dolar ciroya ulaşılacağını belirtmişti.

NYT’nin ulaştığı verilere göre işletmelerin yılın ilk sekiz ayındaki karides satış hacmi, devletin el koymasından önceki dönemdeki sevkiyat miktarının ortalama yüzde 5’inde kaldı. Gazete bu verileri Mildon’un tarafına iletti. Sözcüsü ise Forbes Türkiye röportajında iş insanının sözlerinin yanlış aktarıldığını savundu.

“ARTIK NE BİLDİĞİNİZ DEĞİL, KİMİ TANIDIĞINIZ ÖNEMLİ”

Mildon’un uluslararası iş hayatındaki yaklaşımını anlatan sözleri, NYT’nin araştırmasının da merkezindeki tartışmayı özetledi. Türk iş insanı, Forbes Türkiye’ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Dedemin zamanında know-how, yani bilgi çok önemliydi. Şimdi ise know-who, yani kimi tanıdığınız önemli.”

Mildon’un kariyeri bu sözler çerçevesinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor: Türkiye’deki aile şirketinden Kongo’daki büyük altyapı projelerine, Maduro döneminde Venezuela’daki kamu işletmelerinden Trump’ın çevresindeki isimlerle kurulan ilişkilere uzanan bir iş ağı.

Ancak siyasi bağlantılar, Venezuela’daki ticari geleceğini güvence altına almış değil. NYT’nin araştırmasına göre Mildon’un çimento sözleşmesiyle ilgili fesih kararı hâlâ tartışma konusu ve şirketin faaliyetlerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Mildon, Forbes Türkiye’ye verdiği röportajda Venezuela’ya yaptığı yatırımları savunarak, “Kimsenin gelmeye cesaret edemediği dönemde bir adam geldi ve milyonlarca dolar yatırım yaptı” demişti.

Şimdi ise asıl soru, Maduro döneminde kurulan iş ilişkilerinin yeni yönetim altında sürüp sürmeyeceği ve Washington’da edinilen bağlantıların bu süreçte ne ölçüde etkili olacağı. New York Times’ın araştırması, Turhan Mildon’un yükselişini olduğu kadar, uluslararası ticarette siyasi nüfuzun rolüne ilişkin tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.