Erdoğan tanıştırdı, Maduro kapıyı açtı, şimdi sıra Trump’ta! Dünya basını Türk damadı konuşuyor

Türk iş dünyasının genç isimlerinden Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, bu kez yalnızca yatırımlarıyla değil, özel hayatıyla da dünya gündemine geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı ve avukatı Alina Habba ile evlilik hazırlığında olan Mildon'un hikâyesinde dikkat çeken ayrıntı ise özel hayatındaki ilişkilerle uluslararası iş bağlantılarının aynı rotada ilerlemesi oldu.

Mildon'un hayatındaki önemli dönemeçlerden biri, İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin yapımını üstlenen Gürsoy Grup'un merhum sahibinin kızı Betül Gürsoy ile yaptığı evlilikti. Çift daha sonra yollarını ayırırken, bu evliliğin ardından Mildon'un iş dünyasındaki Afrika açılımı hız kazandı.

ERDOĞAN'LA TANIŞTI, KONGO'NUN KAPILARI AÇILDI

Mildon'un kendi anlatımına göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte kritik temas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden geldi.

2021 yılında Erdoğan'ın kendisini Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile tanıştırdığını anlatan Mildon, bu görüşmenin ardından Tshisekedi tarafından Kongo'ya davet edildiğini ve Kinşasa'ya gittiğini söyledi.

İşte Mildon'un uluslararası iş ağında dönüm noktalarından biri olarak gösterdiği süreç de böyle başladı.

ÖZEL HAYATIYLA İŞ HAYATI KESİŞİYOR

Tshisekedi ile kurulan temasın ardından Miller Holding bünyesindeki Milvest, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde büyük ölçekli projelere yöneldi. Şirket, Kinşasa Finans Merkezi ve Arena projesi başta olmak üzere ülkede yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan inşaat sözleşmeleri üstlendi. Daha sonra madencilik sektörüne de giren şirketin Kongo'daki faaliyetleri farklı alanlara yayıldı.

Mildon'un Kongo macerasının başlangıcını Erdoğan-Tshisekedi görüşmesine bağlaması, özel hayatıyla iş dünyasındaki yükselişinin kesiştiği en dikkat çekici noktalardan biri oldu.

KONGO'DAN VENEZUELA'YA UZANAN YENİ HAT

Mildon'un uluslararası bağlantıları Afrika ile sınırlı kalmadı. Bir sonraki durak Venezuela oldu.

Mildon, Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın isimlerden biri olarak tanınan ve halen Çin'de büyükelçi olarak görev yapan Remigio Ceballos'un kızıyla ilişki yaşadı. Aynı dönemde Mildon'un Venezuela'daki iş faaliyetleri de dikkat çekti.

Şirketi, ülkede devletleştirilen ve uzun süredir düşük kapasiteyle çalışan 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla Venezuela hükümetiyle kâr paylaşımına dayalı bir anlaşma yaptı. Mildon, ABD yaptırımları nedeniyle petrol ve bazı stratejik sektörlerden uzak durarak çimento alanına yöneldiklerini anlattı.

Böylece Mildon'un özel hayatındaki ilişkiler ve ticari faaliyetleri bir kez daha aynı coğrafyada kesişmiş oldu.

ŞİMDİ ROTADA WASHINGTON VAR

Mildon'un hayatındaki son büyük dönemeç ise bu kez Afrika veya Latin Amerika değil, ABD oldu.

29 yaşındaki iş insanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile evlilik hazırlığında. Çiftin 26 Eylül'de New York'ta evlenmesi planlanıyor. Trump'ın da düğüne katılmasının beklendiği bildiriliyor.

Habba, 2021-2024 yılları arasında Trump'ı çeşitli davalarda temsil etmiş, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde de Beyaz Saray'da danışmanlık görevinde bulunmuştu. Bu nedenle Mildon'un yaklaşan evliliği, Türk iş dünyasından Washington'ın Trump çevresine uzanan dikkat çekici bir bağlantı olarak gündeme taşındı.

Ancak Mildon, evliliğin siyasi bir amaç taşıdığı yorumlarını reddetti. Habba ile ABD'de görev yapmış ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını belirten Mildon, "Bu evliliğin siyasi bir amacı yok" dedi.

BİR AŞK HİKAYESİNDEN KÜRESEL İŞ AĞINA

Mildon'un hikâyesini dikkat çekici hale getiren yalnızca Trump'ın eski danışmanıyla evlenmesi değil. Özel hayatındaki önemli dönemeçlerin, iş dünyasındaki uluslararası açılımıyla art arda kesişmesi oldu.

Betül Gürsoy ile evliliğin ardından Erdoğan üzerinden Félix Tshisekedi ile kurulan temas, Kongo'daki büyük projelerin önünü açtı. Kongo'daki yatırımların ardından Venezuela'da çimento sektörüne uzanan Mildon'un özel hayatı da bu süreçte farklı siyasi ve ekonomik çevrelerle kesişti.

Şimdi ise hikâyenin yeni durağı New York.

Mildon'un Alina Habba ile yapacağı evlilik, Kongo'daki milyar dolara yaklaşan projelerden Venezuela'daki çimento yatırımlarına kadar uzanan iş ağına, bu kez Trump çevresini de eklemiş olacak.