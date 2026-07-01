Dünya Kupası maçını kaybeden Hollanda'nın polisi Faslı göçmenleri dövdü

Fas'ın Hollanda ile oynadığı ve normal süresi 1-1 biten Dünya Kupası karşılaşmasını penaltı atışlarında 3-2 kazanarak son 16 turuna yükselmesi, Hollanda’da geniş katılımlı kutlamalara yol açtı.

NU.nl’nin aktardığına göre, pazartesi gecesi başlayan kutlamalar salı günü ülkenin birçok şehrine yayıldı. Özellikle Lahey’in Schilderswijk bölgesinde yüzlerce taraftar sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Katılımcıların ellerinde Fas bayrakları salladığı, havai fişekler patlattığı, araçların korna çalarak konvoy oluşturduğu ve sokaklarda dans edildiği bildirildi.

GÖÇMENLERE SERT MÜDAHALE

Ancak kutlamalar ilerleyen saatlerde bazı bölgelerde gerilime dönüştü. Hollanda polisi, Lahey’deki Vaillantlaan Caddesi'nde toplanan bir grubun güvenlik güçlerine havai fişek ve taşlarla saldırdığını iddia etti. Bunun üzerine bölgeye tazyikli su aracı sevk edilerek kalabalığın dağıtıldığı belirtildi.

Olaylar sırasında çok sayıda kişinin kamu düzenini bozma şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise Hollanda polisinin kutlama yapan Faslı göçmenleri döverek fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

KUTLAMALAR BİRÇOK ŞEHRE YAYILDI

Kutlamalar sadece Lahey ile sınırlı kalmadı. Amsterdam, Utrecht ve Amersfoort kentlerinde de taraftarların sokaklarda toplandığı, Fas bayrakları açtığı ve araçlarla konvoylar oluşturduğu aktarıldı.

Fas Milli Takımı, bu sonuçla birlikte turnuvada son 16 turuna yükselerek 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki tarihi başarısının ardından bir kez daha dikkat çekici bir performans sergilemiş oldu. 2022’de Fas, yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.