Dubai'ye tatile gitti cezaevine girdi: Kurşuna dizilme tehlikesiyle karşı karşıya

İngiliz TikTok fenomeni Brooke George, tatil için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde cinayetten idam cezası ile karşı karşıya kaldı.

Brooke George’un, internet üzerinden tanıştığı 26 yaşındaki bir erkekle birlikte Dubai’ye gittiği ve başlangıçta her şeyin normal ilerlediği belirtildi. Ancak genç kadının ifadesine göre, seyahatin ilerleyen günlerinde adamın davranışları tamamen değişti.

Yaşanan bir tartışma sırasında adamı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilien genç fenomen, olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini ve defalarca saldırıya uğradıktan sonra kendini korumak zorunda kaldığını savundu.

KURŞUNA DİZİLME YOLUYLA İDAM CEZASI

Olayın ardından gözaltına alınan Brooke George’un Dubai’de bir cezaevinde tutulduğu, hakkında “cinayet” suçlamasıyla dava sürecinin devam ettiği bildirildi. Suçlu bulunması halinde ise kurşuna dizilme yoluyla idam cezası ile karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Ancak insan hakları grubu Detained in Dubai, yetkililerden olayı aile içi şiddet vakası olarak değerlendirmelerini ve soruşturma sonuçlanana kadar Brooke'u kefaletle serbest bırakmalarını istedi.