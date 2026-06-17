Çantasındaki cihaz patladı, bir anda alevler içinde kaldı! Genç fenomen ölümden döndü

Kazakistan'da yaşanan olay, taşınabilir şarj cihazlarının oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dilyara Khamzina, spor salonundaki antrenmanını tamamladıktan sonra çıkışa yöneldiği sırada beklenmedik bir kazayla karşı karşıya kaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre Khamzina'nın omzunda taşıdığı çantadan önce yoğun şekilde duman yükselmeye başladı. Genç kadın ne olduğunu anlamaya çalışırken, çantanın içindeki powerbank aniden büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan alevler kısa sürede çantayı sararken, ardından Khamzina'nın saçlarına sıçradı.

ÇALIŞANLAR YARDIMINA KOŞTU

Görüntülerde panik yaşayan fenomenin çantasını çıkarmaya çalıştığı, ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Bir süre alevlerle mücadele eden genç kadının taşıdığı çanta yüksek ısı nedeniyle eriyerek yere düştü.

Olayı fark eden spor salonu çalışanları saniyeler içinde müdahale etti. Yangın söndürücü kullanan personel ilk etapta alevleri kontrol altına almakta güçlük çekerken, yanan çantanın dışarı çıkarılmasının ardından yangın tamamen söndürülebildi. Böylece daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve acil durum ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Khamzina'nın kafa derisinde, saçlarında, kaşlarında ve kirpiklerinde yanıklar oluştuğu belirlendi. Ayrıca vücudunun sağ tarafında da ciddi yanık yaraları meydana geldiği açıklandı.

Yaşadığı korku dolu anları daha sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan genç kadın, patlama sırasında büyük bir şok yaşadığını söyledi. Olay anını anlatan Khamzina, "Bir anda her şey sessizleşti. Sadece patlama seslerini duyuyordum. Daha sonra çantamın yandığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNE UYARI

Yaşadığı kazanın ardından takipçilerine uyarılarda bulunan Khamzina, taşınabilir şarj cihazlarının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle darbe almış, çatlamış veya fiziksel hasar görmüş cihazların ciddi risk oluşturabileceğini söyleyen genç kadın, sıcak havalarda powerbank ve benzeri elektronik ürünlerin çanta içinde ya da araçta bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Uzmanların da sık sık dikkat çektiği lityum pil kaynaklı yangın tehlikesine değinen Khamzina, benzer olayların yaşanmaması için elektronik cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi ve güvenlik belirtileri gösteren ürünlerin kullanılmaması çağrısında bulundu.