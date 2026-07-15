Doktorun "kutsal ritüeli" can aldı! 2 bin dolarlık seansın korkunç sonu

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ve "kalp protokolü" adı verilen alternatif terapi ritüeli ölümle sonuçlandı. Miami'deki Sabia Wellness House adlı merkezde gerçekleştirilen törene katılan Tina Sodhi, ketamin, MDMA ve DMT içeren uyuşturucu karışımını aldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından seansı yöneten psikiyatrist Dr. Samuel Lee hakkında "ihmal sonucu adam öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Olay, 10 Şubat 2025'te meydana geldi. Acil sağlık ekipleri merkeze ulaştığında 44 yaşındaki Samuel Lee'nin saunada bilincini kaybeden Tina Sodhi'ye kalp masajı yaptığı görüldü. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sodhi olay yerinde hayatını kaybetti.

KUTSAL AYİN SAVUNMASI

ABD Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu tarafından sertifikalandırılmış bir psikiyatrist olan Lee, olay yerindeki polislere kendisini "Eternal Life Tribe" adlı dini oluşumun "bilgesi" olarak tanıttı. Söz konusu ritüelin tıbbi lisansı kapsamında değil, kilisenin kutsal ayinlerinden biri olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Soruşturma kapsamında Tina Sodhi'nin telefonunda yapılan incelemede Lee ile ritüele ilişkin çok sayıda fotoğraf, video ve mesaj bulundu. Ayrıca 2 bin dolarlık ödeme makbuzu da deliller arasına girdi.

DEPRESYONA İYİ GELECEĞİNİ SANIYORDU

Mahkeme belgelerine göre Lee, törenden birkaç gün önce Sodhi'ye gönderdiği videoda ketamin uygulamasının "seremonik" bir yönü olduğunu, halüsinasyon yaratmaktan ziyade zihinsel açıklık sağladığını öne sürdü. Seans öncesinde takviye kullanılması, ardından "kalbi açtığı" ve serotonin ile dopamin seviyelerini artırdığı iddia edilen üç doz "kalp ilacı" verilmesi planlandı. Bu aşamanın ardından kas içine ketamin enjeksiyonu uygulanacağı belirtildi.

Lee, dört ila altı saat sürecek bu uygulamanın depresyon, anksiyete, intihar düşünceleri, bağımlılık ve geçmiş travmalar üzerinde iyileştirici etkileri olduğunu iddia etti. Ayrıca Sodhi'den tören öncesinde bağırsak ve parazit temizliği yapması istendi. Lee, "bağırsak ne kadar temiz olursa törenin o kadar derin yaşanacağını" söyledi.

Sodhi'nin imzaladığı feragatnameye göre törene tamamen kendi isteğiyle katıldığı ve "bitkisel ile Batı kökenli psikedelik maddelerin" olası risklerini kabul ettiği belirtildi.

"TRAJİK BİR KAZAYDI"

Miami-Dade Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ise ölümün, ketamin, MDMA ve DMT karışımına ek olarak uygulanan parazit temizliği ve saunanın etkisiyle gelişen aşırı sıvı kaybı sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Sabia Wellness House'un avukatı Richard Cooper yaptığı açıklamada, "Tina'nın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Bu trajik bir kazaydı. Güvenli olduğu kanıtlanmış alternatif terapilerin ve Batı tıbbının birlikte kullanılmasının faydasına inanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Texas Tıp Kurulu Samuel Lee'nin doktorluk lisansını geçici olarak askıya aldı. Florida'daki tıbbi lisansının ise süresinin dolduğu ve aktif olmadığı öğrenildi.