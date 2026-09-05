Devlet Başkanı'nı ölümle tehdit eden Filipinler Başkan Yardımcısı'nın akıbeti belli oldu!

Filipinler'de Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Başkan Yardımcısı Sara Duterte arasındaki siyasi gerilim yeni bir gelişmeyle gündemde. Marcos Jr. ve yakınlarına yönelik ölüm ve suikast tehdidinde bulunmakla suçlanan Duterte, hakkında bir gün önce çıkarılan tutuklama emrinin ardından bugün kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Duterte'nin avukatı Paul Lawrence Lim, müvekkilinin üç ayrı ağır tehdit suçlaması nedeniyle 5 bin 740 dolar kefalet ödediğini duyurdu. Böylece dün mahkeme kararıyla tutuklanmasının önü açılan Duterte, cezaevine gönderilmeden serbest kaldı.

DESTEKÇİLERİ KARŞILADI

Başkent Manila'daki Quezon Bölge Asliye Mahkemesi çıkışında destekçileri tarafından karşılanan Duterte'nin, kendisini bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilendiği görüldü. Destekçilerine sarılan ve onları teselli eden Duterte, daha sonra tutuklama emrinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını gösteren belgeyi kalabalığa sundu.

KAMU FONLARI DA SORUŞTURMA KONUSU

Sara Duterte hakkındaki suçlamalar yalnızca tehdit iddialarıyla sınırlı değil. Başkan Yardımcısı, kamu fonlarını usulsüz kullanmakla da suçlanıyor. Bunun yanı sıra Başkan Ferdinand Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve Marcos'un kuzeni olan Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit ettiği iddiaları da soruşturmanın merkezinde bulunuyor.

Duterte ise kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Son gelişmeyle birlikte kefaletle serbest kalan Filipinler Başkan Yardımcısı hakkındaki hukuki süreç ise devam ediyor. (AA)