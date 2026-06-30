Çölün ortasında sanki dev bir bıçakla kesildi: Milyonlarca yıldır gizemini koruyor

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tayma vahası yakınlarında bulunan Al Naslaa kaya oluşumu, ortasından geçen kusursuz dikey yarığıyla sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Uzmanlar 'lazerle kesilmiş' gibi görünen bu yapının tamamen doğal süreçlerle oluştuğunu kanıtladı.

Suudi Arabistan çölünde iki dev kum taşı bloğunun ortasından geçen dümdüz bir yarık, sanki biri devasa bir bıçakla kayayı ikiye ayırmış gibi görünüyor. Tayma vahası yakınlarındaki Al Naslaa adlı bu oluşum, dar kaideler üzerinde imkansız bir dengede durmasıyla da görenleri şaşırtıyor.

ANTİK TEKNOLOJİ DEĞİL, DOĞANIN TA KENDİSİ

Kayanın kusursuz simetrisi sosyal medyada "kayıp medeniyetler" ve "gelişmiş antik teknolojiler" gibi komplo teorilerini sürekli besliyor. İnsan beyni düz çizgileri otomatik olarak yapay bir aletle ilişkilendirdiği için pek çok kişi bu yarığın doğal yollarla oluşamayacağına inanıyor.

Ancak jeologların aktardığı bilimsel açıklamalara göre yarık, kayadaki yarılma zayıf bir jeolojik eklem noktasından başladı. Rüzgar, kum ve doğal aşınma bu çatlağı milyonlarca yıl boyunca yontarak bugünkü pürüzsüz görünümüne kavuşturdu.

ALT KISMI NEDEN DAHA İNCE?

Al Naslaa'nın dar kaideler üzerinde durması da gizemli görünse de açıklaması yine erozyon farklılıklarında yatıyor. Kayanın alt kısımları üst bölümlere kıyasla daha yoğun aşınmaya maruz kalmış. Bu süreç tabanı inceltirken üst blokların ağırlığını taşımaya yetecek kadar dayanıklılığı da korumuş.

KAYA YÜZEYİNDE ANTİK İZLER

Al Naslaa'yı yalnızca jeolojik bir merak konusu olmaktan çıkaran bir ayrıntı daha var. Kaya yüzeyinde bulunan antik petroglifler ve hayvan figürleri, bölgenin binlerce yıl önce insan yerleşimine ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu oyma figürler kayanın kültürel ve arkeolojik değerini de ortaya koyuyor.

BİLİM İKNA ETMİYOR, VİRAL OLMAYA DEVAM EDİYOR

Doğal açıklamalar bilim dünyasında kabul görse de Al Naslaa'nın kusursuz görseli internetten silinmiyor. Fotoğraflar, videolar ve sosyal medya paylaşımları kayanın gizemli algısını canlı tutmaya devam ediyor. YouTube'dan TikTok'a uzanan platformlarda "lazerle kesilmiş kaya" başlıklı içerikler sürekli yeni izleyicilere ulaşıyor.