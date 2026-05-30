66 milyon yıl önce oluştu, devlerin yaptığı düşünülüyor: Kraliçe Victoria bile ziyaret etti

İskoçya'nın İç Hebridler takımadalarındaki insansız Staffa Adası'nda yer alan Fingal Mağarası, devasa altıgen bazalt sütunları ve olağanüstü akustiğiyle dünyanın en etkileyici doğal yapılarından biri. Kelt mitolojisinden romantik dönem müziğine uzanan kültürel bağlarıyla da dikkat çeken mağara, 2001'den bu yana koruma altında.

66 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTU

Mağaranın oluşumu 66-56 milyon yıl öncesine, Paleosen dönemindeki büyük volkanik patlamalara uzanıyor. Dev lav akıntıları soğuyup katılaşırken büzüşerek, kuruyan çamurdaki çatlakları andıran geometrik kırıklar oluşturdu. Bu süreçte ortaya çıkan altıgen bazalt sütunları, dalga erozyonunun lav akıntısının kenarlarını milyonlarca yıl boyunca aşındırmasıyla açığa çıktı.

70 metre derinliğinde ve 18 metre tavan yüksekliğinde olan mağara, katedral benzeri boyutlarıyla ziyaretçileri etkiliyor.

DEVLER KALDIRIMI'NIN İSKOÇ KARDEŞİ

Fingal Mağarası'nın duvarlarını oluşturan bazalt sütunlar, Kuzey İrlanda'daki ünlü Devler Kaldırımı ile aynı lav akıntısının sonucunda oluştu. 40 binden fazla bazalt sütundan oluşan Devler Kaldırımı'ndaki yapıyla aynı jeolojik süreçle şekillenen mağara, İrlanda ile İskoçya arasındaki bu volkanik bağın en çarpıcı kanıtlarından biri.

EFSANEYE GÖRE BİR DEVİN ESERİ

Mağaranın adı İrlanda mitolojisindeki dev savaşçı Fionn Mac Cumhaill'den (Fingal) geliyor. "Beyaz yabancı" anlamına gelen Fingal, efsaneye göre rakibi Benandonner ile dövüşmek amacıyla okyanusun karşı kıyısına uzanan Devler Kaldırımı'nı inşa etti. Fingal Mağarası, Fionn'un bu yürüyüş yolundan İskoçya tarafında geriye kalan tek parça olarak anlatılıyor.

Mağaranın Galce adı "Uamh-Binn", yani "melodi mağarası". Bu isim, içerideki ürkütücü ekoların ve doğal akustiğin yarattığı etkiye gönderme yapıyor.

MENDELSSOHN DUYDUKLARINI MÜZİĞE DÖKTÜ

1829'da mağarayı ziyaret eden Alman besteci Felix Mendelssohn, içerideki doğal akustiğe hayran kaldı. Bu deneyimden esinlenerek bestelediği "Hebrides Uvertürü" mağarayı dünya çapında tanınan bir turizm merkezine dönüştürdü.

Mağaranın ünlü ziyaretçileri arasında Jules Verne, Robert Louis Stevenson, şair John Keats, Lord Alfred Tennyson ve Kraliçe Victoria da yer alıyor. İskoç yazar James Macpherson ise 1762'de yayımladığı epik şiir kitabıyla "Fingal's Cave" adını dünyaya duyurmuştu.

CANLI BİR HABİTAT

Fingal Mağarası yalnızca jeolojik bir yapı değil, aynı zamanda zengin bir deniz ekosisteminin parçası. Çevresinde kutup martıları (puffin), fulmarlar, dev köpekbalıkları, yunuslar, gri foklar, minke balinaları ve kılavuz balinalar yaşıyor. İskoçya Ulusal Vakfı 2001 yılında mağarayı ve çevresini doğa koruma alanı ilan etti.

TEKNE TURUYLA ULAŞILIYOR

İnsansız Staffa Adası'ndaki mağaraya düzenli tekne turlarıyla ulaşılıyor. Okyanus koşullarının yeterince sakin olduğu dönemlerde ziyaretçiler mağaranın içine girebiliyor. Bazalt sütunlarının oluşturduğu doğal yürüyüş platformu, mağara içinde ilerleyebilmeye olanak tanıyor.