Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alan Konarlı Şelalesi, bölgenin en az bilinen doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Munzur Dağları'ndan gelen kar suları ve kaynak sularıyla beslenen şelale, özellikle bahar aylarında debisinin artmasıyla etkileyici bir manzara oluşturuyor.

ULAŞIM GÜÇLÜĞÜ ZİYARETÇİ SAYISINI DÜŞÜRÜYOR

Tercan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelaleye yalnızca dağ yoluyla ulaşılabiliyor. Bu nedenle bölge yılın büyük bölümünde az sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Şelalenin suyu yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor, dere daha sonra Karasu Nehri'ne kavuşuyor.

YAZ ORTASINDA BİLE 16 DERECE

Yüksek rakımı sayesinde bölgede yaz aylarında hava sıcaklığı 16 derece civarında seyrediyor. Bu özellik, Konarlı Şelalesi'ni sıcak yaz günlerinde serin bir kaçış noktası haline getiriyor.

BALIK POPÜLASYONU KORUMA ALTINDA

Konarlı Deresi'nde balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla avlanma yasağı uygulanıyor. Bölgenin ekolojik zenginliği, şelalenin doğal güzelliğiyle birleşerek keşfedilmeyi bekleyen bir doğa cenneti oluşturuyor.

Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından drone ile görüntülenen şelale, havadan çekilen karelerle bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

