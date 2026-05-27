Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kimse bilmiyor, kimse ulaşamıyor: Türkiye'nin gizli cenneti 30 metreden gürül gürül akıyor

Kimse bilmiyor, kimse ulaşamıyor: Türkiye'nin gizli cenneti 30 metreden gürül gürül akıyor

Munzur Dağları'ndan beslenen ve yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen Konarlı Şelalesi, ulaşım zorluğu nedeniyle az bilinen doğa harikalarından biri olmaya devam ediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kimse bilmiyor, kimse ulaşamıyor: Türkiye'nin gizli cenneti 30 metreden gürül gürül akıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alan Konarlı Şelalesi, bölgenin en az bilinen doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Munzur Dağları'ndan gelen kar suları ve kaynak sularıyla beslenen şelale, özellikle bahar aylarında debisinin artmasıyla etkileyici bir manzara oluşturuyor.

7 yıllık hasret bitti: Kuruyan şelale gürül gürül akıyor7 yıllık hasret bitti: Kuruyan şelale gürül gürül akıyor

ULAŞIM GÜÇLÜĞÜ ZİYARETÇİ SAYISINI DÜŞÜRÜYOR

Tercan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelaleye yalnızca dağ yoluyla ulaşılabiliyor. Bu nedenle bölge yılın büyük bölümünde az sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Şelalenin suyu yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor, dere daha sonra Karasu Nehri'ne kavuşuyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

erzincan konarlı şelalesi

YAZ ORTASINDA BİLE 16 DERECE

Yüksek rakımı sayesinde bölgede yaz aylarında hava sıcaklığı 16 derece civarında seyrediyor. Bu özellik, Konarlı Şelalesi'ni sıcak yaz günlerinde serin bir kaçış noktası haline getiriyor.

erzincan konarlı şelalesi

BALIK POPÜLASYONU KORUMA ALTINDA

Konarlı Deresi'nde balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla avlanma yasağı uygulanıyor. Bölgenin ekolojik zenginliği, şelalenin doğal güzelliğiyle birleşerek keşfedilmeyi bekleyen bir doğa cenneti oluşturuyor.

erzincan konarlı şelalesi

Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından drone ile görüntülenen şelale, havadan çekilen karelerle bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzincan Doğa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro