Çin’den ABD’ye iki panda gidiyor: İsimleri bile belli oldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde iki pandanın birkaç gün içinde Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne gönderileceğini açıkladı.

Şi, Ping Ping ve Fu Şuang’ın ABD’ye gelişini Çin ve ABD halkları arasındaki dostluğun bir örneği olarak nitelendirdi.

İKİ PANDA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ABD’DE OLACAK

Şi Cinping, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Çin’den gönderilen “Ping Ping” ve “Fu Şuang” adlı iki pandanın birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta’ya ulaşacağını söyledi.

Şi, pandaların Amerikan halkıyla buluşacağını belirterek bu gelişmeyi “iyi haber” olarak nitelendirdi.

Şİ: DOSTLUĞUN BİR ÖRNEĞİ

Çin Devlet Başkanı Şi, pandaların ABD’ye gönderilmesini Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olarak değerlendirdi. Pandaların Atlanta’ya gönderilmesi, Atlanta Hayvanat Bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında yapılan koruma anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor.

ÇİN, 4 PANDAYI GERİ ALMIŞTI

Pekin yönetimi 2024 yılında Atlanta Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 pandayı Çin’e geri götürmüştü. Çin’in panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimlerin yaşandığı dönemde bir süre askıya alınmıştı.

Şimdi ise Ping Ping ve Fu Şuang’ın Atlanta’ya gönderilmesiyle iki ülke arasındaki panda programında yeniden hareketlilik yaşanıyor. (AA)