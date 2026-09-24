Trump yasaklamış, mahkeme bozmuştu: Karara rağmen gazeteciler Beyaz Saray’a alınmadı! Kriz çıktı

ABD’de federal yargıç Timothy Kelly, Başkan Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray’a girişlerini yasakladığı CNN, MS NOW ve Politico’nun basın akreditasyonlarının yeniden geçerli hale getirilmesine karar verdi. Ancak mahkeme kararının ardından üç kuruluşun bazı muhabirleri sabah saatlerinde Beyaz Saray’a alınmadı. Gün içinde erişim yeniden sağlandı.

FEDERAL YARGIÇTAN AKREDİTASYON KARARI

Başkent Washington’daki federal mahkemede görülen davada kararını açıklayan Yargıç Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico’nun Trump yönetimine karşı açtığı davada geçici tedbir kararı verdi.

Kararla birlikte üç medya kuruluşunun Beyaz Saray’da görev yapan gazetecilerinin basın kartlarının yeniden verilmesi ve erişimlerinin sağlanması istendi.

Karar, 14 gün süreyle geçerli olacak geçici bir tedbir niteliğinde.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN MUHABİRLER İÇERİ ALINMADI

Mahkeme kararının ardından uygulamada kısa süreli bir sorun yaşandı. Politico, bir muhabirinin sabah saatlerinde Beyaz Saray’a girmek istediğini ancak içeri alınmadığını ve basın kartına el konulduğunu bildirdi.

CNN ve MS NOW tarafından da bazı çalışanlarının sabah saatlerinde Beyaz Saray yerleşkesine girişlerinin engellendiği aktarıldı. Üç medya kuruluşu, bunun üzerine mahkemeden acil duruşma talep etti.

Günün ilerleyen saatlerinde CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray’a yeniden giriş yapabildiği bildirildi.

TRUMP, ÜÇ MEDYA KURULUŞUNU YASAKLAMIŞTI

Trump, 18 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’dan "derhal yasaklandığını" açıklamıştı.

Trump, kararına gerekçe olarak söz konusu kuruluşların "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise gazetecilerinin Beyaz Saray’a girişinin engellenmesine karşı federal mahkemede dava açmıştı. Üç kuruluş, basın akreditasyonlarının iptal edilmesinin anayasal haklarını ve usule ilişkin güvenceleri ihlal ettiğini savundu.

Yargıç Kelly, geçici tedbir kararında gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesi sürecinde anayasal açıdan yeterli bir usul izlenmediği değerlendirmesinde bulundu.

Kelly ayrıca yönetimin yasağın ulusal güvenlik gerekçesine dayandığı yönündeki savunmasına ilişkin şüphelerini dile getirdi. Kararın ardından Adalet Bakanlığının temyize başvurması bekleniyor.

DİĞER TELEVİZYON KURULUŞLARINDAN ORTAK TEPKİ GELDİ

Trump yönetiminin yasağının ardından ABC, CBS, Fox News ve NBC'nin yanı sıra CNN'in de dahil olduğu televizyon haber kuruluşları ortak televizyon havuzuna ilişkin bazı faaliyetleri askıya aldı.

CNN'in Beyaz Saray televizyon havuzundaki görevinin engellenmesinin ardından diğer dört büyük televizyon kuruluşunun da havuz faaliyetlerini durdurduğu bildirildi. (AA)