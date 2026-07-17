Çin'de heyelan paniği! Enkaz altında kalanlar var

Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing belediyesine bağlı Pengşui ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle alarma geçti. Yerel saatle 08.00 sıralarında bir vatandaşın yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine bölgede acil önlemler alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İhbarın ardından ekipler, risk altındaki bölgede yaşayan 60'tan fazla kişinin tahliye edilmesine karar verdi. Ancak tahliye çalışmaları devam ederken dağ yamacından kopan dev kaya ve toprak kütleleri büyük bir heyelana neden oldu. Afet sırasında bazı yapılar yıkılırken, toprak altında kalanların bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yamaçtan kopan kaya parçalarının ardından oluşan yoğun toz bulutunun çevreyi kapladığı, bölgedeki vatandaşların ise panik içinde güvenli alanlara kaçmaya çalıştığı görüldü.

10 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda enkaz altından 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle afet bölgesinin çevresinde yaşayan bin 100'den fazla kişinin de tedbir amacıyla güvenli noktalara tahliye edildiğini açıkladı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, yeni toprak hareketlerine karşı ekiplerin ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.