Peş peşe depremler korkuttu! Venezuela ve Japonya'nın ardından bu kez Çin sallandı

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen deprem haberleri endişe yaratmayı sürdürüyor. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Japonya'da hissedilen sarsıntı korku yaratırken, son olarak Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen deprem bölgede paniğe neden oldu.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin gece saatlerinde Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gaoşien ilçesinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre sarsıntının büyüklüğü 5,5 olarak ölçülürken, depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı nedeniyle hafif yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Depremin ardından bölgede olası risklere karşı geniş çaplı önlemler alındı. Yerel yönetim, 3. seviye acil durum ilan ederken, hasar tespit çalışmalarına hız verildi. Yapılan incelemelerde zarar gören yapılarda yaşayan 196 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan son günlerde dünyanın farklı noktalarında yaşanan depremler dikkat çekiyor. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki büyük deprem 1450 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kişilere ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Çin'deki depremden bir gün önce ise Japonya da sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda kentinin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurmuş, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.

Uzmanlar, son günlerde farklı fay hatlarında meydana gelen depremlerin birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekerken, sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtildi. Çin'de ekipler bölgede artçı sarsıntılara karşı çalışmalarını sürdürürken, hasar tespit faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.