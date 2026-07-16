CANLI | ABD-İran karşılıklı saldırılara başladı
CENTCOM, İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını duyurdu, İran'ın güneyindeki Sirik, Keşm Adası ve Ahvaz'daki bir hastane yakını hedef alındı. İran misillemelere başladığını duyurdu.
ABD'nin İran'a yönelik hava ve deniz operasyonlarını genişlettiği, bölgede tansiyonun daha da yükseldiği bildirildi. Washington'ın Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planının ayrıntıları ortaya çıkarken, ABD saldırılarında İran'ın güneyindeki stratejik noktalar hedef alındı.
İran ise misilleme saldırılarına başladığını duyurdu. Duyurudan kısa bir süre sonra ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerinde alarm sesleri bildirildi.
KUVEYT VE BAHREYN'DE HAVA SALDIRILARI
Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
TAHRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının "ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını" ifade etti.
İRAN'DA SİRİK VE KEŞM ADASI VURULDU
İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ve Keşm Adası çevresine saldırılar düzenledi. Yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombaları isabet ederken, 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir nokta hedef alındı. Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
CENTCOM: İKİNCİ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 22.00 itibarıyla İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların küresel ticaret için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri yeteneklerini hedef aldığı belirtildi. CENTCOM, daha önce bugün TSİ 13.00'te ilk saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.