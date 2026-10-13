Breaking Bad'in yıldızının ölüm nedeni belli oldu! Kahretti

ABD’li oyuncu RJ Mitte’nin ölümü, televizyon dünyasında ve engelli hakları alanında çalışan çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Emmy ödüllü Breaking Bad dizisindeki Walter White Jr. rolüyle dünya çapında tanınan oyuncunun, 12 Ekim’de ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville kentinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun temsilcisi, People dergisine yaptığı açıklamada Mitte’nin intihar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Brownsville Polis Departmanı ise oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, ölümün resmî nedeni ve şekline ilişkin incelemenin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Cameron County Sulh Hâkimi Cyndi Hinojosa da Mitte’nin ölümünün yerel saatle yaklaşık 13.30’da tespit edildiğini belirtti.

ÖLÜMÜNDEN GÜNLER ÖNCE YENİ FİLMİNİ TANITMIŞTI

Mitte’nin hayatını kaybetmeden kısa süre önce kamuoyu önüne çıkması da dikkat çekti. Oyuncu, 30 Eylül’de Beverly Hills’te düzenlenen Talking to Strangers filminin gösterimine katıldı. Yapımda Joshua karakterini canlandıran Mitte, oyunculuk kariyerini sürdürürken farklı projelerde yer almaya devam ediyordu.

Oyuncu, ekim ayının başında katıldığı bir podcast yayınında da kariyerinin dönüm noktalarından biri olan Breaking Bad seçmelerini anlatmıştı. Mitte, ilk başta dizinin uyuşturucu karşıtı bir yapım olacağını düşündüğünü söylemişti.

DİZİDEKİ ROLÜYLE TELEVİZYON TARİHİNE GEÇTİ

RJ Mitte’nin uluslararası çapta tanınmasını sağlayan yapım, Vince Gilligan’ın yarattığı Breaking Bad oldu. 2008-2013 yılları arasında beş sezon yayımlanan dizide Mitte, Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterine hayat verdi.

Dizi, kanser teşhisi aldıktan sonra ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla metamfetamin üretimine başlayan bir kimya öğretmeninin suç dünyasına sürüklenmesini konu aldı. Walter White’ın giderek daha tehlikeli bir hayata yönelmesi, ailesiyle ilişkilerini de derinden etkiledi. Mitte’nin canlandırdığı Walter Jr., babasının davranışlarını sorgulayan ve aile içindeki çatışmaları izleyiciye aktaran karakterlerden biri oldu.

Dizinin başarısı, oyuncu kadrosunun da uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Breaking Bad, toplam 58 Emmy adaylığı elde etti ve 16 ödül kazandı. Yapım, 2013 ve 2014 yıllarında En İyi Drama Dizisi ödülünü de aldı.

KENDİ DENEYİMİNİ ROLÜNE TAŞIDI

Mitte’nin performansını farklı kılan özelliklerden biri, canlandırdığı karakterle ortak bir deneyime sahip olmasıydı. Üç yaşında serebral palsi tanısı alan oyuncu, yaşamı boyunca karşılaştığı fiziksel zorlukları oyunculuğuna yansıttı.

Walter Jr. karakteri, dizinin yaratıcısı Gilligan’ın serebral palsisi daha ağır seyreden ve tekerlekli sandalye kullanan bir arkadaşından esinlenerek oluşturuldu. Mitte’nin ise tekerlekli sandalye kullanmasını gerektiren bir durumu bulunmuyordu. Karakterin engelliliği hikâyenin tek odağı hâline getirilmeden, aile ilişkileri ve gündelik yaşam içindeki deneyimleriyle anlatıldı.

Oyuncu, bu rol sayesinde engelli bireylerin televizyon ve sinemadaki temsili konusunda da görünürlük kazandı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde engelli karakterlerin yalnızca fiziksel durumları üzerinden tanımlanmasına karşı çıktı ve daha kapsamlı hikâyelerde yer almaları gerektiğini savundu.

ENGELLİ HAKLARI İÇİN ÇALIŞTI

RJ Mitte, oyunculuk kariyerinin yanı sıra toplumsal farkındalık çalışmalarına da ağırlık verdi. United Cerebral Palsy ve Shriners Children’s kuruluşlarında elçi olarak görev yapan oyuncu, kendi vakfı Mitte Foundation aracılığıyla da hayırseverlik faaliyetlerini destekledi.

Mitte, tanınırlığını engelli bireylerin toplumda ve eğlence sektöründe daha fazla yer bulması için kullandı. Ekranda farklı fiziksel özelliklere ve yaşam deneyimlerine sahip kişilerin temsil edilmesini savunurken, önyargıların aşılmasında görünürlüğün önemine dikkat çekti.

Oyuncunun çalışmaları, Hollywood’da engelli sanatçıların karşılaştığı fırsat eşitsizlikleri konusunda yürütülen tartışmaların da bir parçası oldu.

HANNAH MONTANA'DAN SON PROJESİNE...

Jackson, Mississippi’de dünyaya gelen Mitte, çocukluk yıllarını Louisiana’da geçirdi. Genç yaşta oyunculuk kariyerine yönelmek üzere Los Angeles’a taşındı ve çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı.

Breaking Bad dışında Hannah Montana ve Switched at Birth gibi dizilerde yer alan oyuncu, sinema projelerinde de çalıştı. Kariyerinin sonraki dönemlerinde bağımsız yapımlara yönelen Mitte, The Oak Room ve The Guardians of Justice gibi projelerde rol üstlendi.

Oyuncunun son dönem çalışmalarından biri olan Talking to Strangers, ölümünden kısa süre önce gündeme gelen projeler arasındaydı. Mitte, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık faaliyetleriyle de kariyerini genişletmeyi sürdürüyordu.

BREAKING BAD AİLESİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Mitte’nin ölümünün ardından dizide babası Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston başta olmak üzere oyuncu arkadaşları üzüntülerini dile getirdi. Aaron Paul ve Dean Norris de Mitte için yayımlanan anma mesajlarında oyuncunun yeteneğine ve kişiliğine dikkat çekti.

RJ Mitte, Breaking Bad ile kazandığı şöhretin yanı sıra engelli bireylerin hikâyelerinin daha görünür olması için yürüttüğü çalışmalarla da hatırlanacak. Oyuncunun 34 yaşındaki ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, temsilcisinin açıkladığı ölüm nedeni uluslararası basında geniş yer buldu.