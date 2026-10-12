Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte hayatını kaybetti

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Breaking Bad dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan 34 yaşındaki oyuncu RJ Mitte’nin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD’nin Teksas eyaletinde yaşamını yitirdiği belirtilen oyuncunun ölümünün intihar olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Ünlü dizide Walter White’ın oğlunu canlandıran 34 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği temsilcileri tarafından doğrulandı. Oyuncu, hayırseverlik faaliyetleri ve engelli hakları savunuculuğuyla da tanınıyordu.

‘Breaking Bad’deki Walter Jr. karakteri gibi Mitte de serebral palsi (beyin felci) hastasıydı.

BREAKİNG BAD DİZİSİYLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Gerçek adı Roy Frank Mitte olan oyuncu, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandırdı. Bryan Cranston’ın başrolünde yer aldığı dizide Walter White’ın oğluna hayat veren Mitte, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Dizinin toplam 56 bölümünde rol alan oyuncu, yapımın dünya çapında büyük ilgi görmesiyle tanınan isimler arasına girdi.