BMGK'da güvenlik krizi: Üç kişi kanalizasyondan çıktı polis alarma geçti

New York Polis Departmanı, çarşamba günü Birleşmiş Milletler merkezi çevresinde güvenliği artırdı. Polis, kararın Manhattan’ın Yukarı Doğu Yakası’nda insanların rögar kapağından çıkmasının ardından alındığını açıkladı. Bölgede, Genel Kurul’a katılmak üzere çok sayıda dünya lideri ve diplomat bulunuyor. Birleşmiş Milletler merkezi, Manhattan’ın Turtle Bay semtindeki Birinci Cadde’de yer alıyor.

ÜÇ KİŞİ RÖGARDAN ÇIKIP İKİ ARAÇLA KAÇTI

İki kolluk görevlisinin aktardığı bilgiye göre, üç kişi çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Doğu 61. Cadde ile Park Caddesi yakınında bir rögar kapağından çıktı. Olayı kaydeden güvenlik görüntülerine göre, bu kişiler daha sonra iki araca binerek bölgeden uzaklaştı. Kişilerin kanalizasyon sisteminde neden bulunduğu çarşamba günü itibarıyla netlik kazanmadı. Olayın, bu hafta yaklaşık 130 devlet başkanının katıldığı Genel Kurul ile bağlantılı olduğuna dair hemen bir belirti de yoktu.

POLİS: KANALİZASYON OLAYLARI İÇİN EK ÖNLEM ALINDI

Polis Departmanı yaptığı açıklamada, “Son birkaç aydır, fırtına sonrası değerli eşya ve diğer hurda metal aramak için kanalizasyon sistemine giren kişilerle ilgili bir dizi olay gördük. Bu olay da aynı kritere uyuyor.” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Ancak ihtiyat gereği, BM Genel Kurulu ve bölgenin hassasiyeti nedeniyle New York Polis Departmanı federal ortaklarımızla ek güvenlik taramaları yürütüyor. New York Polis Departmanı bu olaylara karşı güçlü bir müdahale kapasitesine sahip; gece boyunca konuşlandırıldı ve bugün ek önlemler alındı.” denildi.

ÇEVRE KORUMA: KRİTİK ALTYAPIYA ZARAR YOK

Şehir Çevre Koruma Departmanı yetkilileri de olayı inceledi. Ajans sözcüsüne göre incelemede kritik altyapıda herhangi bir hasar bulunmadı.

MAYISTAN BU YANA EN AZ ALTINCI OLAY

Çarşamba günkü olay, yetkililerin mayıs ayından bu yana şehrin geniş kanalizasyon sistemine girip çıkan kişileri tespit ettiği en az altıncı olay oldu. Bu olayların çoğu kameraya yansıdı. Kanalizasyona girenlerin motivasyonuna ilişkin tahminler, bakır tel gibi değerli malzemeleri toplamaktan kentsel keşfe kadar çeşitlilik gösteriyor.