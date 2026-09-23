Macron’u İsrail’e hedef yapan sözün aslı ortaya çıktı! Fransa’dan “çeviri” açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, İsrail ile Paris arasında yeni bir söz düellosuna neden oldu. Macron’un Hamas ve Batı Şeria’ya ilişkin Fransızca ifadesinin İngilizceye farklı anlam taşıyacak şekilde aktarılması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich sert tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından Fransız diplomatik kaynaklar, krizin temelinde çeviri hatası bulunduğunu açıkladı.

HAMAS İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Macron, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında özellikle Batı Şeria’daki gelişmelere dikkat çekti. İsrail’in bölgede attığı adımları eleştiren Macron, “Batı Şeria’da olup bitenlere bakın, gün geçtikçe ihlaller görüyoruz. Ve ne adına?” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun Filistin halkının meşru haklarını, Filistin halkının var olma hakkı da dahil olmak üzere koruması gerektiğini belirtti.

Ancak konuşmanın Hamas bölümünde kullanılan bir ifade, İsrail tarafında tepkiye yol açtı. Macron Fransızca olarak “le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie” ifadesini kullandı. Bu cümle İngilizceye, “Hamas hiçbir zaman özellikle aktif olmadı” şeklinde aktarıldı.

Söz konusu çeviri, Macron’un Hamas’ın Batı Şeria’daki faaliyetlerine ilişkin yaklaşımının farklı anlaşılmasına neden oldu.

NETANYAHU'DAN MACRON'A SERT TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron’un sözlerini “skandal” olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Batı Şeria’da öldürülen Fransa vatandaşı Netanel Chkroun’a da atıfta bulunarak Macron’a tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı, “Emmanuel Macron'un sözlerinin absürtlüğü inanılmaz. Hamas teröristleri neredeyse her gün Yahudilere karşı saldırılar düzenliyor. Cehalet, onların kanını örtbas etmek için asla bir mazeret olamaz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada Netanyahu’nun Macron’un sözlerini kınadığını duyurdu. Açıklamada, Macron’un ifadeleri “küstahça bir saçmalık” olarak nitelendirildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de tartışmaya dahil oldu. Smotrich, Macron’u “yalan söylemekle” suçlayarak Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"İFADE YANLIŞ ÇEVİRİLDİ"

İsrail tarafının sert açıklamalarının ardından Fransa’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fransız diplomatik bir kaynak, The Jerusalem Post’a yaptığı değerlendirmede Macron’un sözlerinin İngilizceye yanlış aktarıldığını belirtti.

Kaynağa göre Macron’un kullandığı Fransızca ifade, “Hamas hiçbir zaman özellikle aktif olmadı” anlamına gelmiyordu. İfadenin doğru karşılığının “Hamas Batı Şeria’yı hiçbir zaman yönetmedi” olduğu belirtildi.

Böylece Fransa tarafı, Macron’un Hamas’ın Batı Şeria’daki varlığını veya saldırılarını küçümsediği yönündeki yorumların, konuşmanın İngilizce çevirisindeki farklılıktan kaynaklandığı mesajını verdi.

MACRON'DAN GAZZE İÇİN "UTANÇ VERİCİ" TEPKİSİ

Macron’un BM konuşmasının önemli bölümünü ise Gazze ve Filistin meselesi oluşturdu.

Bazı ülkelerin Gazze’de barışın sağlandığı kanaatine vardığını belirten Macron, buna rağmen bölgeye insani yardımın ulaşmadığını söyledi. Macron, Gazze’deki mevcut tabloyu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Macron, “Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet, Filistin Devleti’ni tanıdı. Bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu Gazze Barış Kuruluna da eleştiri yönelten Macron, Batı Şeria’da Filistinlilerin var olma haklarının ellerinden alındığını savundu.

Macron ayrıca Filistin meselesinin çözümünün İsrail’in güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, İsrail’in güvenliğinin komşu ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesinden geçtiğini savunan yaklaşımın büyük bir hata olduğunu söyledi.