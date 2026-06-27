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Birleşmiş Milletler: Venezuela'daki depremden yaklaşık 7 milyon kişi etkilenir

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar insanı etkileyebileceğini açıkladı. Kuruluş, acil insani yardım çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler: Venezuela'daki depremden yaklaşık 7 milyon kişi etkilenir
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin insani etkilerine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı.

IOM'un açıklamasına göre, depremlerden ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar kişinin etkilenebileceği öngörülüyor. Mevcut nüfus ve hasar analizlerine dayanan projeksiyonlarda, yalnızca başkent Caracas'ta yaklaşık 2 milyon kişinin depremden etkilenmiş olabileceği belirtilirken, saha değerlendirmelerinin sürdüğü ifade edildi.

Erken hasar tespit çalışmalarında elde edilen uydu görüntülerine göre, en fazla etkilenen bölgelerden Catia La Mar'daki binaların yüzde 31,5'inde hasar oluştuğu bildirildi. IOM, bu verilerin insani yardım ekiplerinin en ağır etkilenen bölgelere öncelik vermesine yardımcı olduğunu kaydetti.

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Kuruluşun, Venezuela hükümeti, BM kurumları ve insani yardım ortaklarıyla koordinasyon içinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Caracas'ta acil yardım malzemelerinin önceden konuşlandırıldığı ve ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının önceliğini koruduğu vurgulanan açıklamada, depremin etkilerinin uzun süre devam edeceği belirtilerek uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.

IOM Genel Direktörü Amy Pope, afetlerde ilk saatler ve günlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "İnsanlar güvenlik arayışındayken yerinden edilmenin artacağı zaten açık. Önümüzdeki zor günlerde ve aylarda hayat kurtaran yardım sağlamak için hızlı hareket edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE İLK KEZ YURT DIŞINA YARDIM GÖNDERDİ

Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla Baas rejimi düştükten sonra ilk kez uluslararası bir göreve arama kurtarma ekibi gönderdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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