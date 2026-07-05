Bir gecede tanınmaz hale geldi! Yüzündeki küçük şişlik yüzünden tatili kabusa döndü

İngiltere'de yaşayan Phoenix McPike'ın Yunanistan'da geçirmeyi planladığı tatil, ikinci gün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle beklenmedik bir şekilde yarıda kaldı. İlk bakışta önemsiz görünen küçük bir şişlik, kısa süre içinde ciddi bir enfeksiyona dönüşerek genç kadının günlerce hastanede kalmasına neden oldu.

McPike, tatilinin ikinci gününde sol gözünün altında oluşan hafif şişliğin yorgunluk ya da uzun süre güneşte kalmaktan kaynaklandığını düşündü. Bu nedenle herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak ertesi sabah aynaya baktığında gözünün neredeyse tamamen kapandığını, yüzünde ise belirgin kızarıklık ve şişlik oluştuğunu görünce durumun sandığından çok daha ciddi olduğunu anladı.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI SANILDI

Otel görevlilerinin tavsiyesi üzerine önce en yakın eczaneye giden genç kadın, burada yapılan yönlendirmenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ilk muayenede belirtilerin sivrisinek ısırığına bağlı gelişen alerjik bir reaksiyon olabileceğini değerlendirdi ve buna yönelik tedavi uyguladı.

VÜCUDUNA YAYILDI

Ancak beklenen iyileşme gerçekleşmedi. Aksine enfeksiyon her geçen gün daha geniş bir alana yayıldı. Yapılan ayrıntılı incelemelerde iltihabın yalnızca göz çevresinde kalmadığı; yanağa, çeneye, kulağa, dudağa, sinüslere, göğüs bölgesine ve lenf düğümlerine kadar ulaştığı belirlendi.

UÇAĞI İPTAL EDİLDİ

Doktorlar, enfeksiyonun oluşturabileceği risk nedeniyle McPike'ın uçakla seyahat etmesini sakıncalı buldu. Bu kararın ardından genç kadın, planladığından çok daha uzun süre Yunanistan'da kalarak yaklaşık dokuz gün boyunca hastanede tedavi gördü.

SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Rahatsızlığın kesin olarak neden kaynaklandığı ise belirlenemedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar enfeksiyonun takma kirpiklerden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti. Ancak McPike, kirpiklerini çıkarmasına rağmen sağlık durumunun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek doktorların da bu ihtimali doğrulamadığını söyledi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen McPike, sağlık durumunun düzelmesiyle İngiltere'ye döndü. Yaşadığı olayın Yunanistan'a özgü olmadığını vurgulayan genç kadın, bunun dünyanın herhangi bir yerinde herkesin başına gelebilecek talihsiz bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.