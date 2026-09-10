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Halk TV Dünya Beyaz Saray'dan Trump'a uyarı: İran savaşı 2029'a kadar sürebilir

Beyaz Saray'dan Trump'a uyarı: İran savaşı 2029'a kadar sürebilir

Beyaz Saray yetkilileri, İran ile çatışmanın 2029'a kadar sürebileceğini söyledi. Trump ise savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini belirtti.

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Beyaz Saray'dan Trump'a uyarı: İran savaşı 2029'a kadar sürebilir

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trumpİran ile devam eden çatışmanın 2029'daki görev süresinin sonuna kadar uzayabileceği konusunda uyardı. Wall Street Journal'ın Amerikalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu değerlendirmeler Oval Ofis ve Durum Odası'nda kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde dile getirildi.

BEYAZ SARAY'DAKİ UYARI

Kaynaklar, Vance ve Rubio'nun Trump'a mevcut askeri ve diplomatik stratejinin İran'ı kalıcı bir anlaşmaya zorlamakta yetersiz kalabileceğini ve çatışmaların önümüzdeki yıllarda da sürebileceğini aktardığı bildirildi. Yetkililerin bu uyarıları, Beyaz Saray'ın İran politikasına ilişkin içerideki farklı görüşleri ortaya koydu.

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TRUMP'IN ARA SEÇİM VURGUSU

Öte yandan Trump, daha önce yaptığı açıklamada savaşın kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söylemişti. Trump, "Savaş, ara seçimlerden hemen sonra sona erecek" ifadesini kullanarak, seçim sonrası dönemde İran ile ilgili önemli bir gelişme yaşanabileceğine işaret etmişti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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