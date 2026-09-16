Belçikalı milletvekili gece boyu meclis tuvaletinde mahsur kaldı!

Belçika’da Flaman Parlamentosu üyesi Frédéric Erens, parlamentonun ek hizmet binasında girdiği tuvaletin kapısının kilidinin sıkışması nedeniyle saatlerce içeride mahsur kaldı.

TELEFONU YANINDA YOKTU

VRT’nin haberine göre, aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin milletvekili Erens, 15 Eylül akşamı parlamento çalışmalarını tamamladıktan sonra ek hizmet binasındaki tuvalete gitti. Ancak kapıyı açmaya çalıştığında kilidin sıkıştığını fark etti.

Erens’in yaşadığı talihsizliği daha da zorlaştıran ayrıntı ise telefonunun yanında olmamasıydı. Binadaki diğer çalışan ve milletvekillerinin de mesailerini tamamlayarak ayrılmasıyla Erens, dışarıdan yardım isteme imkanı bulamadı.

SAATLERCE TUVALETTEN ÇIKAMADI

Yaklaşık 17.00 sıralarında girdiği tuvalette mahsur kalan milletvekili, gece boyunca içeride kaldı. Erens ancak ertesi sabah, saat 06.00 civarında binaya gelen temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkabildi.

Böylece Erens'in içeride yaklaşık 13 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Geceyi kapalı bir alanda geçirmek zorunda kalan milletvekili, kurtarıldıktan sonra oksijen yetersizliği endişesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.