Barzani'den Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü önerisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, MERI Forumu 2026'da yaptığı konuşmada, Türkiye'de iktidarın yürüttüğü ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'ın haberine göre sürecin ciddiyetle yürütüldüğünü belirten Barzani, "Kürt meselesini çözen kişiye Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekir. Bu öncelikle Recep Tayyip Erdoğan için geçerlidir" dedi.

BARZANİ'DEN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Erbil'de düzenlenen forumda konuşan Barzani sürece ilişkin şunları söyledi:

“Son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gördüğüm kadarıyla bu süreç ciddi bir süreçtir. Haberdar olduğum kadarıyla Abdullah Öcalan cephesinde de, onun tarafında da bu durum son derece ciddidir.

Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen o ellere (odaklara) fırsat vermemeliyiz.

Kürtlerin ve Türkiye’nin düşmanları, çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını istemiyor.

Süreç yavaş ancak doğru ve isabetli bir istikamette ilerliyor.

Erbil ve Süleymaniye olarak barış sürecine destek verdik; Ankara ve Kandil ile ne gerekiyorsa yaptık.

Suriye’de önemli olan, Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının anayasada güvence altına alınmasıdır.”