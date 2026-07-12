Bangladeş'te sel felaketi: 1 milyondan fazla kişi etkilendi

Bangladeş'te muson yağmurları ülkenin geniş bir kesiminde ağır yıkıma neden oldu. Yerel basında yer alan haberlere ve Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı'nın verilerine göre, sel ve heyelan felaketlerinde şu ana kadar 44 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi ise yaralandı. Felaket özellikle ülkenin Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 farklı bölgesinde etkili oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin sel ve heyelanlardan olumsuz etkilendiği bildirildi. Evleri sular altında kalan ve güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kalan vatandaşlar için hızlı bir şekilde barınma seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, mağdur olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezi hizmete açıldı.

YENİ TAŞKIN UYARISI

Bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer tehlikenin henüz tam anlamıyla geçmediğine dikkat çekti. Özellikle nehir yatakları ve havzalardaki su seviyelerinin hızla yükselmeye devam etmesi nedeniyle, mevcut bölgelerde ve çevre illerde yeni taşkınların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. (AA-DHA)