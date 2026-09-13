Bakan Fidan’dan Suriye’ye iki günlük üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Şam’daki temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından iki bakanın ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Ziyaret programı kapsamında Bakan Fidan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmesi öngörülüyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye’deki mevcut durum ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

SDG’NİN KENDİNİ FESHETME KARARLARININ UYGULANMASI KONUŞULACAK

Ele alınacak konular arasında ticaret, enerji, ulaşım ve bölgesel bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin hukuki ve kurumsal çerçevesi bulunuyor. Ayrıca sahadaki entegrasyon süreci kapsamında SDG’nin kendini feshetme kararlarının uygulanması, devlet otoritesinin yapısı, Türkmenler dahil tüm grupların eşit vatandaşlık temelinde sürece katılımı değerlendirilecek.

Suriye’nin güneyindeki durum ile İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri ve bu durum karşısında atılabilecek adımlar da temasların gündem maddeleri arasında yer alıyor. (AA)