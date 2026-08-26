Bakan Fidan SDG'nin fesih açıklamasına mesafeli yaklaştı: İşimiz alandaki karşılığını kontrol etmek

SDG/YPG'nin Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı fesih açıklaması Türkiye'nin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge politikalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bağımsız askeri yapı olarak varlığına son verdiğini açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'da gazetecilere konuşan Fidan, SDG'nin fesih kararına ilişkin, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek" ifadelerini kullandı.

Fidan, açıklamanın sahada da karşılık bulması halinde gelişmenin olumlu olacağını belirterek şöyle konuştu:

"İfade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde; Suriye'de özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur."

"KÜRTLERİN KİMLİĞİ KORUNURKEN SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMALI"

Fidan, Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin yaklaşımında Kürtlerin kimliğinin korunması ile Suriye'nin milli, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının birlikte ele alındığını söyledi.

Fidan, "Biz burada Kürtlerin kimliği korunurken, kimlik inkarı olmazken Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunun altını çiziyoruz" dedi.

Bu yaklaşımın sahada da görülmesini istediklerini belirten Fidan, Suriye'nin bütünlüğüne aykırı gelişmeleri olumlu görmediklerini ifade etti.

"SORUNLARI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ"

Fidan, bölgedeki mevcut yapının uzun süre yalnızca Suriye açısından değil, Türkiye'ye yönelik güvenlik boyutuyla da ele alındığını belirterek, yeni dönemde sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini söyledi.

"Bölgedeki varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil, Türkiye'ye yönelikti. İnşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz, barış yoluyla çözeceğiz."

"PRATİKTE DE SÖYLENDİĞİ GİBİYSE ZİYADESİYLE OLUMLUDUR"

Fidan, Türkiye'nin Suriye, Irak ve kendi toprakları dahil bölgenin tamamında barış, istikrar, kalkınma ve refahı önceleyen bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Terörün ve silahlı çatışmaların olmadığı ortamların bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını ifade eden Fidan, SDG'nin Şam'daki açıklamasını da değerlendirdi.

Fidan, "Şam'da yapılan açıklama metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur" dedi.