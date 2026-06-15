Bakan Fidan'dan ABD-İran anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fidan, mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik desteğin devam edeceğini vurguladı.

“BÖLGEDE KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR MERHALE”

Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Bu önemli adımı atan taraflar ile arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz.

“SABOTAJ GİRİŞİMLERİNİN ÖNLENMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.

“TÜRKİYE OLARAK SÜRECE BÜYÜK DESTEK VE EMEK VERDİK”

Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir.”

(AA)