Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı eylemler başladı! Öğrenciler boykotta

Azerbaycan’da devlet okullarında başörtüsü kullanımına ilişkin tartışma büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığını gösteren görüntülerin yayılmasının ardından öğrenciler, arkadaşlarına destek vermek için dersleri boykot etmeye başladı. Ülkenin başkenti Bakü’de ve farklı bölgelerde yaşanan gelişmeler, eğitimde laiklik uygulamaları ile dini özgürlükler arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Bölgesel basında yer alan haberlere göre, başörtülü öğrencilerin okula girişlerinin engellendiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Bazı görüntülerde öğrencilerin okuldan ayrıldığı, bazılarında ise yaşananlar nedeniyle ağladığı görüldü. Başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için yapılan çağrılar üzerine okullardaki tepkiler de arttı.

İKİ OKULDA DERS BOYKOTU

Azerbaycan’daki gelişmeleri takip eden Meydan TV’nin aktardığı bilgilere göre, Bakü’deki 69 numaralı okulda ve Masallı bölgesine bağlı Mollaoba köyündeki B. Şiriyev Ortaokulu’nda öğrenciler derslere katılmayarak uygulamayı protesto etti.

Öğrenciler, başörtüsü taktıkları için okula alınmadığı bildirilen arkadaşlarının yeniden derslere girebilmesini istedi. Böylece kıyafet kuralları üzerinden başlayan tartışma, okullarda ders boykotlarına kadar uzandı.

DÜZENLEME BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇIKÇA YASAKLAMIYOR

Tartışmanın merkezinde, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül 2026’da kabul ettiği 309 sayılı karar bulunuyor. Düzenleme, devlet okullarında öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin kuralları değiştirirken okul üniformasıyla bağdaşmayan ve genel eğitimin laiklik ilkesine aykırı görülen kıyafet unsurlarına sınırlama getiriyor.

Ancak kararda başörtüsü veya hicap açıkça yasaklanmıyor. Buna rağmen düzenlemenin uygulanması sırasında başörtülü öğrencilerin okula alınmadığına ilişkin haberler, metnin nasıl yorumlandığı ve uygulandığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in temmuz ayında imzaladığı yasal düzenlemenin ardından gelen karar, devlet okullarında laik eğitim ilkelerinin uygulanmasını esas alıyor. Başörtüsü tartışması ise bu kuralların dini kıyafetlere nasıl uygulanacağı noktasında yoğunlaşıyor.

ÖĞRETMENLER DE DÜZENLEMENİN KAPSAMINDA

Tartışma yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadı. Ekim ayında öğretmenlerin kıyafetlerine yönelik kuralların da sıkılaştırılmasıyla birlikte başörtülü eğitimcilerin durumu gündeme geldi.

Bakü’deki 90 numaralı Richard Sorge Ortaokulu'nda başörtülü bir öğretmenin görevden çıkarıldığına ilişkin haberler ve görüntüler tepki topladı. Öğrencilerin öğretmenlerine sarılarak veda ettiği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Başörtüsü kısıtlamalarına karşı çıkanlar, uygulamanın öğretmenlerin çalışma hakkını ve öğrencilerin eğitim hakkını etkilediğini savundu. Düzenlemeyi savunanlar ise devlet okullarındaki ortak kıyafet kurallarının ve laik eğitim anlayışının korunması gerektiğini belirtti.

CEZAEVİNDEKİ GAZETECİDEN AÇLIK GREVİ

Kıyafet düzenlemesine yönelik tepkiler siyasi ve toplumsal alana da yayıldı. Azerbaycanlı gazeteci Polad Aslanov, 8 Ekim’de başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarını savunmak amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

Haberlere göre Aslanov, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkının kısıtlandığını savunduğu kendi çocuğu ve diğer öğrenciler için harekete geçtiğini belirtti. Gazetecinin eşi Gulmira Aslanova da sosyal medya üzerinden açlık grevi kararını kamuoyuyla paylaştı.

Aslanov’un protestosu, yeni kıyafet kurallarının aileler üzerindeki etkisine ilişkin tartışmayı daha da büyüttü.

DAHA ÖNCE DE PROTESTOLAR YAŞANMIŞTI

Azerbaycan’da başörtüsü meselesi daha önce de benzer tartışmalara yol açmıştı. 2010 yılında okul kıyafetleri üzerinden başlayan başörtüsü tartışması, Bakü başta olmak üzere çeşitli kentlerde protestolara neden olmuştu. Bugünkü gelişmeler ise yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte eğitim hakkı, dini özgürlükler ve laiklik tartışmalarını yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.