Aylarca hastalandı, sebebi sınıfındaki gizli kamerayla ortaya çıktı!

Brezilya'da yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Öğretmen Denny Cardoso, 2024 yılından itibaren karın ağrısı, sürekli halsizlik, yürüme güçlüğü ve idrar yaparken yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre sağlık problemi yaşadı. Şikayetlerinin nedenini bulamayan Cardoso, zamanla okulda tükettiği içme suyundan şüphelenmeye başladı.

Şüphelerini artıran ilk gelişme, su şişesinin içinde fark ettiği küçük parçacıklar oldu. Bir süre sonra boğazında yabancı bir cisim hissettiğini söyleyen öğretmen, çıkardığı parçayı delil olarak polise teslim etti. Bu gelişmenin ardından olay resmi makamlara bildirildi.

SINIFA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Yaşadıklarının tesadüf olmadığını düşünen Cardoso, Haziran 2025'te gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla ders verdiği sınıfa gizli kamera yerleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir öğrencinin öğretmenin içme suyuna ne olduğu henüz açıklanmayan bir madde karıştırdığı iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görüntülerin incelenmesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Suya karıştırıldığı öne sürülen maddenin ne olduğunun belirlenmesi için laboratuvar incelemeleri sürerken, soruşturma kapsamında hem güvenlik kamerası kayıtları hem de elde edilen diğer deliller değerlendiriliyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, öğretmenin yaşadığı sağlık sorunlarıyla söz konusu görüntüler arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığının yapılacak adli ve bilimsel incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.