İlkokul öğrencilerine istismarda bulunmuştu! Yargıtay'dan ceza için kısmen bozma kararı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir ilkokulda kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan halk oyunları öğretmeni Naci Songur'un 47 yıl 4 ay hapis cezası almasının ardından Yargıtay da kararını verdi. Songur hakkında Yargıtay, kısmen bozma ve kısmen onama kararı verdi.

Songur hakkındaki cinsel istismar davasında 20 Şubat 2025’te karar çıktı. Kız çocuklarını istismara maruz bırakan Songur'a 47 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Birgün'deki habere göre Yargıtay, verilen ceza için kısmen onama kısmen de bozma kararı verdi. "Müstehcenlik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen cezalar onandı.

DELİL YOKMUŞ!

“Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan verilen ceza ise oy birliğiyle bozuldu.

Kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

“Sanığın katılan mağdurlere yönelik eylemlerinin diğer öğrencilerin ve öğretmenin de bulunduğu sınıf ve spor salonu ortamında eğitici-öğrenci ilişkisini aşacak şekilde gerçekleştiğine dair bir delil bulunmadığı hususu gözetildiğinde ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin dosya içeriğiyle çelişmesi nedeniyle mahkûmiyet kararlarının yerinde olmadığı anlaşıldığından…"