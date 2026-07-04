Avrupa'nın en büyük dağını kırıp geçecek: Dünyanın en uzunu olacak

Avrupa Birliği, Fransa ve İtalya ortaklığında yürütülen Lyon-Turin demiryolu projesi kıtanın en büyük altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Alplerin altından geçecek olan yaklaşık 60 kilometrelik dev tünel ile lojistik ağların tamamen değiştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa ulaşım ağını modernleştirmeyi amaçlayan Lyon-Turin taban demiryolu tüneli projesi hız kesmeden ilerliyor. Fransa ve İtalya sınırını birbirine bağlayacak olan bu devasa proje Alplerin 600 metre altında inşa ediliyor.

Yatırım tutarı toplam 11 milyar euro olan proje iki adet tek yönlü tüpten oluşuyor. Çift hatlı demiryolu tünelinin her bir tüpünün uzunluğu ise 57 kilometreyi aşıyor.

LOJİSTİKTE KARBONSUZLAŞMA HEDEFİ

Bu dev altyapı yatırımı Avrupa genelinde sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmayı amaçlıyor. Tünelin en önemli lojistik hedefi Alp yollarındaki kamyon trafiğini azaltmak. Ağır vasıtaların taşıdığı yükler bu sayede tamamen demiryoluna kaydırılacak. Böylece bölgedeki dizel yakıt tüketimi ve karbon emisyonları hızla düşürülecek.

Proje "taban tüneli" mantığıyla inşa edildiği için trenler dağları tırmanmadan düz bir hatta ilerleyecek. Bu tasarım yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayacak ve trenlerin daha fazla yük taşımasına imkan tanıyacak.

İKİ ŞEHİR ARASI 45 DAKİKA KISALACAK

Mega projenin tamamlanmasıyla Lyon ve Turin şehirleri arasındaki seyahat süresi 45 dakika azalacak. İnşaat çalışmalarında günde en fazla 15 metre ilerleyebilen devasa sondaj makineleri kullanılıyor. Ayrıca hareketli kayaç katmanlarını delmek için tonlarca patlayıcıdan yararlanılıyor. İtalya yönüne doğru olan kazı çalışmalarında şu ana kadar 9 kilometrelik mesafe geride kaldı.

TAMAMLANMA TARİHİ 2033

Şantiye müdürlüğü görevini yeraltı mühendisliğinde 20 yıllık kariyere sahip Emmanuel Humbert yürütüyor. Projenin ana finansmanı ise Avrupa Birliği, Fransa ve İtalya ortaklığı tarafından karşılanıyor.

Alplerin altındaki bu devasa demiryolu tünelinin 2033 yılında tamamen bitirilmesi öngörülüyor. Proje ortakları ayrıca geçiş güzergahındaki yerel topluluk yatırımlarına yüzde 10 ile yüzde 40 arasında finansman desteği sunuyor.