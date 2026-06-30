14 milyon saat işçilikle yapay adaya diktiler: 11 bin 200 ton çelik harcadılar

Dubai'nin Bluewaters Adası'nda kurulan Ain Dubai, 250 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en büyük dönme dolabı unvanını taşıyor. Yapımında kullanılan 11 bin 200 ton çelik, Eyfel Kulesi'ndeki çelik miktarını yüzde 33 aşarken 14 milyon saatlik iş gücü harcanan proje eğlence sektörünün sınırlarını yeniden çizdi.

Dubai Holding tarafından geliştirilen Ain Dubai, 21 Ekim 2021'de halka açıldı. Basra Körfezi'ndeki yapay Bluewaters Adası'na kurulan dev gözlem tekerleği, 250 metrelik yüksekliğiyle London Eye'ın neredeyse iki katına ulaşıyor.

EYFEL KULESİ'Nİ GERİDE BIRAKAN ÇELİK KÜTLE

Projenin mühendislik boyutu eğlence sektörünün alışıldık ölçeklerini çoktan aştı. Yapıda toplam 11 bin 200 ton çelik kullanıldı. Bu miktar Eyfel Kulesi'ndeki çelikten yüzde 33 daha fazla.

Tekerleğin merkezindeki göbek ve ana aks düzeneği tek başına bin 805 ton ağırlığında. Bu rakam yaklaşık 4 adet Airbus A380 uçağına denk geliyor. Dünyanın en büyük iki vinci, bu devasa parçayı 130 metre yüksekliğe kaldırmak için kullanıldı.

İNŞAATI 14 MİLYON SAAT SAAT SÜRDÜ

Proje boyunca toplam 14 milyon saatlik (yaklaşık 1600 yıllık) iş gücü harcandı. Bunun 9 milyon saati şantiyede, 5 milyon saati ise şantiye dışındaki üretim ve lojistik faaliyetlerinde geçti. Daha önce London Eye ve The Shard gibi mega yapılarda deneyim kazanmış uzman mühendisler projenin koordinasyonunda görev aldı.

48 KABİN, BİN 750 KİŞİ KAPASİTE

Ain Dubai'de yüksek teknolojiye sahip 48 kabin bulunuyor. Kabinler gözlem, sosyal ve özel deneyim olmak üzere üç farklı kategoriye ayrıldı. Her bir kabin, yan yana dizilmiş iki çift katlı otobüsten daha büyük.

Dönme dolap tek turunu 38 dakikada tamamlıyor. Toplam taşıma kapasitesi bin 750 kişi. İklim kontrollü iç mekanlarıyla hem gündüz hem gece deneyimi sunan yapı, Dubai'nin panoramik manzarasını 250 metre yükseklikten izleme imkanı veriyor.

EĞLENCEYİ MEGA ALTYAPIYA DÖNÜŞTÜREN PROJE

Ain Dubai, klasik lunapark anlayışını köprü ve megakule inşaatlarıyla kıyaslanabilecek bir mühendislik düzeyine taşıdı. Dubai Holding, dönme dolabı "Dubai'nin küresel bir turizm ve eğlence merkezi olma imajını pekiştirecek stratejik bir parça" olarak konumlandırdı.

Yapı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğlence mekanlarını ulusal sembollere dönüştürme stratejisinin en çarpıcı örneği olarak öne çıkıyor.