Avrupa'da yangın felaketi: 200 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesi ile İspanya'nın orta kesimlerinde etkili olan orman yangınları, bölge sakinleri ve turistler için büyük bir felakete dönüştü. Çarşamba gününden bu yana etkisini sürdüren yangınlar, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kül etti.

YARIMADADA TOPLU TAHLİYE

Bordeaux kentine yalnızca 60 kilometre uzaklıkta bulunan Cap Ferret yarımadası, yangından en ağır şekilde etkilenen bölgelerin başında geldi. Yaklaşık 200 kilometrekarelik bir alanın küle döndüğü yangında, yetkililer 200 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bazı bölge sakinleri ve tatilciler, alevlerin kıyı şeridine ulaşması üzerine teknelerle güvenli bölgelere taşındı.

TAHLİYELER DENİZDEN SÜRDÜ

Yetkililer, perşembe günü 20 bin kişinin tahliye edildiğini, ardından gelen yeni dalgada ise sayının 200 bine ulaştığını bildirdi. Tahliyeler karayoluyla gerçekleştirilirken, kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayamayanlar için tekne seferleri düzenlendi. Arcachon kentine deniz yoluyla ulaşan yaklaşık 1.500 kişi, küçük su taksileri ve daha büyük teknelerle tahliye edildi.

YARALILAR VE HASAR

Fransa'nın Gironde bölgesinde 53 ev ve bir kamp alanının alevlere teslim olduğu, 42 itfaiyecinin ise yaralandığı açıklandı. Her iki ülkede de can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yangınların hala kontrol altına alınamadığı bildirildi. Fransa ve İspanya, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği üyelerinden yardım talebinde bulundu.

AB'DEN YARDIM GELİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi ülkelerden Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya'nın yangın söndürme uçakları ve helikopterler göndereceğini duyurdu. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ise İtalya ve Yunanistan'ın da yangın söndürme uçaklarıyla destek sağlayacağını açıkladı. Yetkililer, yangınların çıkış nedeninin kaza olduğunu değerlendiriyor.