İspanya'da acil durum! 3 büyük yangın söndürülemiyor alevler evlere ulaştı

İspanya'nın Pelayos de la Presa kentinde günlerdir devam eden orman yangınları, kontrol altına alınamayarak doğrudan yerleşim yerlerine ulaştı. Yangının evleri ve insan hayatını doğrudan tehdit etmesi üzerine İspanya İçişleri Bakanlığı harekete geçmek zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve çevresini kapsayan geniş bir hat için resmi olarak "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

3 BÜYÜK YANGIN SÜRECEK KONTROL ALTINA ALINAMADI

Madrid bölge yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, orman yangınlarında tablonun ağırlaştığı ve durumun "kritik" seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin ve müdahale birimlerinin tüm çalışmalarına rağmen bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

RİSK BÜYÜYOR: TAHLİYELER GÜNDEMDE

İspanyol devlet yayın kuruluşu RTVE'nin aktardığı bilgilere göre, İspanya İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Grande-Marlaska'nın kararıyla yürürlüğe giren "acil durum" kararının detayları paylaşıldı.

Yetkililer, yangınların kontrol edilemeyen bir hızla yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürmesi ve tamamen kontrolden çıkması ihtimaline karşı tedbir amaçlı tahliye planlarını değerlendirmeye başladı. Bölgedeki halkın güvenliği için tahliye adımlarının her an devreye sokulabileceği bildirildi. (DHA)