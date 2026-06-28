Avrupa'da sıcaklık kabusu: Paris'te cenaze salonları doldu, can kaybı 109 oldu!

Fransa'da günlerdir etkili olan rekor sıcaklıklar nedeniyle ölümler yaşanırken, başkent Paris’te 2 cenaze salonu da doldu, 74 kişi suda boğuldu, 109 kişi ise yaşamını yitirdi.

"DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Fransa’daki Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, Paris’teki 2 cenaze salonunun da dolduğunu doğruladı. "Hafta başında şaşkın olabilirdik ancak perşembe gününden bu yana durum kötüleşiyor." diyen Caton, yoğunluk nedeniyle ailelere cenazeleri daha uzaktaki yerlere götürmeyi tavsiye ettiklerini söyledi ve "Bu aşamada başka bir çözümümüz yok." dedi.

Caton, Paris, Lille, İle-de-France ve Centre-Val de Loire bölgelerinin çok etkilendiğini belirterek ölümlerin sürmesi halinde yapılacaklar hakkında şunları söyledi:

"Her bir valilik, Rungis'te (kentinde) daha önce olduğu gibi naaşların yerleştirilmesi için binaların veya alanların kullanıma açılması ya da Kovid döneminde gördüğümüze benzer şekilde hastanelerde cenazeleri muhafaza etmek üzere konteynerlerin veya özel olarak donatılmış araçların temin edilmesi gibi düzenlemeler yapacaktır diye düşünüyorum."

Caton, gelecek günlerde daha fazla ölüm yaşanması halinde yapılabilecekler konusunda şunları kaydetti:

"Her bir valilik, Rungis'te (kentinde) daha önce olduğu gibi naaşların yerleştirilmesi için binaların veya alanların kullanıma açılması ya da Kovid döneminde gördüğümüze benzer şekilde hastanelerde cenazeleri muhafaza etmek üzere konteynerlerin veya özel olarak donatılmış araçların temin edilmesi gibi düzenlemeler yapacaktır diye düşünüyorum."

Başkent Paris’te yalnızca 2 cenaze salonu bulunuyor ve bu binalar cenaze törenlerinden önce naaşların muhafaza edildiği alanlar olarak hizmet veriyor.

74 KİŞİ SUDA BOĞULDU

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ila 25 yaş arası olan 74 kişinin suda boğulduğunu belirtti. Nunez, bu ölümlerin çoğunun yüzmenin yasak olduğu ve denetim yapılmayan nehir, dere ve göletlerde meydana geldiğini kaydederek, bu boğulma olaylarında çok sayıda kişinin kalp krizine bağlı olarak öldüğünü ifade etti.

Bakan Nunez ayrıca, aşırı sıcakların başladığı günden bu yana kültürel faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin 14, spor faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin ise 64 karar aldıklarını belirtti.

109 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Acil sağlık servisinin verilerine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklar yüzünden 109 kişi yaşamını yitirmişti. Bu can kayıplarının sadece evlerde ve kamusal alanlarda ölenleri kapsadığı açıklandı. (AA)