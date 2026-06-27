Avrupa adeta kaynıyor! Avusturya'da ülke geneli sıcaklık 39'u geçti

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Avusturya'da haziran ayı sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu. Ülkede termometreler 39,1 dereceyi gösterirken, bu değer haziran ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Avusturya Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre, aşırı sıcaklar özellikle ülkenin doğusunda etkisini artırdı. Başkent Viyana ile Aşağı Avusturya ve Yukarı Avusturya eyaletlerinin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı.

Böylece, 2013 yılında Aşağı Avusturya'da ölçülen 38,6 derecelik önceki haziran rekoru geride bırakıldı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının sürmesi halinde Ağustos 2013'te kaydedilen 40,5 derecelik ülke genelindeki sıcaklık rekorunun da kırılabileceği uyarısında bulundu.

VİYANA'DA SERİNLEME ÖNLEMLERİ

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen kentlerden biri olan Viyana'da belediye, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, evsizler ve dar gelirli vatandaşlar için çeşitli önlemler aldı.

Kentin 20 farklı noktasında oluşturulan "serinleme alanlarında" klima sayesinde sıcaklık 20 ila 24 derece arasında tutulurken, vatandaşlara ücretsiz içme suyu, oturma alanı ve internet erişimi sunuluyor.

Belediye ayrıca kent genelinde yeni içme suyu çeşmeleri ile su püskürtme sistemlerini devreye alırken, Avusturya Kızılhaçı da yaz boyunca kurduğu iki "Serinleme Merkezi"nde ücretsiz serinleme hizmeti veriyor. (AA)