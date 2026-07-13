Avrupa'da rekor sıcakların ölüm bilançosu açıklandı: Korkutan tablo ortaya çıktı

Haziran ayının son haftasında Avrupa genelinde etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı can kayıplarına ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği EuroMOMO ağı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında kıta genelinde en az 10 bin ek ölüm meydana geldi.

Verilere göre hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü ileri yaştaki bireyler oluşturdu. Yaklaşık 9 binden fazla ölümün 65 yaş ve üzerindeki kişilerde gerçekleştiği belirtilirken, uzmanlar yaşlı nüfusun sıcak çarpması ile kalp ve solunum yolu hastalıklarının ağırlaşmasına karşı en kırılgan grupların başında geldiğini vurguladı.

UZMANLARI ŞAŞIRTAN TABLO

Danimarka Statens Serum Enstitüsü Başhekimi Lasse Vestergaard, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, yılın bu döneminde böylesine yüksek bir ölüm artışının alışılmış bir durum olmadığını belirterek, açıklanan rakamların dikkat çekici seviyede olduğunu söyledi. Vestergaard, ölüm oranlarındaki yükselişi aşırı sıcaklar dışında açıklayabilecek güçlü bir neden bulunmadığını ifade etti.

Bilim insanları da sıcak hava dalgasının şiddetinin insan kaynaklı iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret etti. Araştırmacılar, küresel ısınmanın etkisi olmasaydı Haziran sonunda yaşanan bu ölçekte bir sıcak hava dalgasının gerçekleşmesinin "neredeyse imkânsız" olacağını değerlendirdi.

ÜÇ ÜLKE KAVRULDU

Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında Fransa, İspanya ve İngiltere yer aldı. EuroMOMO'nun analizinde 27 Avrupa ülkesinden elde edilen ölüm verileri incelendi. İstatistiklerin sıcaklık dışındaki nedenlerle meydana gelen ek ölümleri de içerdiği belirtilirken, araştırmacılar ölüm sayılarındaki artışı açıklayabilecek başka önemli bir etken tespit edilmediğini, temel nedenin aşırı sıcaklar olduğunu bildirdi.

Öte yandan bugün yayımlanan ayrı bir bilimsel çalışma da sıcakların etkisini gözler önüne serdi. Araştırmada, yalnızca Mayıs ve Haziran aylarında İngiltere ile Galler'de yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 2 bin 700 kişinin sıcağa bağlı nedenlerle yaşamını yitirmiş olabileceği tahmin edildi. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun süreli ve daha yıkıcı hale geldiği uyarısını yineledi.